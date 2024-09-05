Bornova Belediyesi Dezavantajlı Mahallelerde Sünnet Şöleni Düzenledi

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki ailelere yönelik düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 80 çocuk sünnet edildi.

Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzik, oyun ve atölye çalışmalarıyla dolu bir akşam geçirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şölende ailelerin sevincine ortak oldu. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri'nin işbirliği ile düzenlenen şölende, 6-12 yaş arası 80 çocuk sünnet oldu. Çocuklar ve aileleri oturdukları mahallelerin muhtarlıkları önünden kaldırılan servislerle Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'ne getirildi. DJ, bando, palyaçolar ve kukla performans ekibi eşliğinde eğlenen çocuklar için yüz boyama ve balon katlama atölyeleri düzenlendi.

"Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şölende yaptığı konuşmada, organizasyonu muhtarların talebi doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sünnet şöleni bizim için önemli bir gelenek. Çocuklarımız ve ailelerinin mutluluğu ve mennuniyeti gözlerine yansımış. Sizler mutluysanız, çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz. Birlik, beraberlik ve mutluluğumuz bozulmasın, bir ömür sürsün" dedi. Başkan Eşki, etkinliğe katılan tüm ailelere teşekkür etti.