Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü'nün bahçe duvarını onardı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü'nün bahçe duvarını onardı

Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nin uzun süredir yıkık olan bahçe duvarının onarımını tamamladı. Başkan Eşki, yapıyı aslına uygun olarak restore ederek müze haline getireceklerini belirtti.

25.04.2024 13:57  Güncelleme: 14:02
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nin uzun süredir yıkık olan bahçe duvarının onarımını tamamladı.

Bornova'da Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nin yıkık bahçe duvarının onarımı tamamlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü'nün ilçenin simge yapılarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İlçemizin en merkezi yerindeki bu yapının duvarı 2 yıla yakın süredir yıkıktı. Seçim öncesinde çevredeki Bornovalılardan özellikle de esnaflarımız kötü görüntüden şikayet ediyor, onarımının bir an önce yapılmasını istiyordu. Üstelik bu durum hem güvenlik hem de bina bütünlüğü açısından risk oluşturuyordu. İlk kazmayı buraya vurduk, bu tarihi yapının aslına uygun olarak varlığını sürdürmesi için hem duvarını tamir ettik hem de iç kısmındaki ahşap ve metal kısımlarda tamirat ve boya yapıyoruz. Bornovalının kullandığı tüm tesislerimizin bakıma özel önem göstereceğiz. Burası Bornova'nın Bornovalıların hak ettiği gibi bir müze haline gelecek. Tüm Bornovalıları da müzemize davet ediyoruz."

Başkan Eşki, onarım sırasında Dramalılar Köşkü'nde dünyaya gelen ve ilçede yaşamını sürdüren Faruk Dramalı ile de bir araya geldi. Dramalı, "Sayın Başkan'ımın vermiş olduğu söz yerine geldi. Köşkümüz tekrar eski durumuna gelip, bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bunun için Sayın Başkan'ıma ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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