Bornova'nın "Yerel Tohum Merkezi" Bir Yılda Ekolojik Farkındalığın Kalbi Oldu

08.01.2026 09:46  Güncelleme: 10:53
Bornova Belediyesi, açtığı Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi ile yerel tohum çeşitlerini koruma altına alarak ekolojik farkındalığı artırmayı hedefliyor. Merkezde bugüne kadar binlerce paket yerel tohum vatandaşlara ulaştırıldı ve çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlendi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin yaklaşık bir yıl önce açtığı Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, bin 19 çeşit yerel tohumu koruma altına alarak hem ücretsiz dağıtım hem de eğitim faaliyetleriyle ekolojik farkındalığı güçlendiriyor. Merkezde bugüne kadar binlerce paket tohum vatandaşa ulaştırıldı, öğrenciler ve yetişkinler için atölyeler düzenlendi ve yerel tohumların yaygınlaşması amacıyla Tohum Takas Şenlikleri ile çeşitli etkinliklere aktif katılım sağlandı.

Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri'nin ikinci katında 15 Şubat 2025'te hizmete açılan Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, bir yıl gibi kısa bir sürede hem yerel tohumların korunması hem de ekolojik farkındalık çalışmalarıyla önemli bir merkez haline geldi.

Merkezde; 670'i yazlık sebze, 60'ı kışlık sebze ve yeşillik, 130'u tahıl–bakliyat, 48'i yağlık bitki, 96'sı tıbbi–aromatik bitki ve 15'i coğrafi işaretli tür olmak üzere toplam bin 19 çeşit yerel tohum sergileniyor.

Hafta içi her gün vatandaşlara ücretsiz tohum dağıtımı yapılan merkezde, 2025 yılı içinde 965 Bornovalı'ya 13 bin 425 paket tohum ulaştırıldı. Bornova Belediyesi ayrıca yerel tohumun yaşam döngüsünü yalnızca üretimle değil, eğitim ve katılım odaklı bir yaklaşımla destekledi.

Çocuklardan yetişkinlere ekolojik eğitim

Merkezi ziyaret eden 41 okuldan 3 bin 107 öğrenciye; tohum topu hazırlama, tohum çimlendirme ve sürdürülebilir tarım temalı atölyeler düzenlendi. Talep eden okullara gidilerek eğitimler sınıf ortamında da devam ettirildi.

Yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen 6 atölyede 160 katılımcı, yerel tohum yetiştirme ve çimlendirme teknikleri üzerine uygulamalı eğitim aldı.

8 bin paket atalık tohum Bornovalılara ulaştı

Yürürlükteki Tohumculuk Kanunu kapsamında satışı yasaklanan yerli tohum çeşitliliğini korumak amacıyla düzenlenen Tohum Takas Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Şenlikte vatandaşlar hem keyifli bir gün geçirdi hem de Belediye stantlarından 8 bin paket atalık tohum temin etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 33 dernek ve belediye de şenliğe katılarak yerel tohum ve çiçeklerin paylaşımına katkı sundu.

Bornova'dan Türkiye'ye yayılan tohum hareketi

Bornova Belediyesi, yıl boyunca İzmir ve farklı şehirlerde düzenlenen 9 ayrı tohum takas etkinliğine katılım sağladı. Bu etkinliklerde başta coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası olmak üzere merkezde üretilen yerel tohumların tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Yıl genelinde bu etkinliklerde 23 bin 520 paket atalık tohum vatandaşlarla buluştu.

Çocukların toprağa, doğaya ve üretime temas etmesini önemsediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Yerel tohumlarımız sadece bir bitki değil; kültürümüzün, belleğimizin ve geleceğimizin güvencesi. Bornova'da başlattığımız bu hareketi büyüterek sürdürmeye kararlıyız. Yerel tohum hareketini yalnızca Bornova ile sınırlı görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretimi destekleyen herkese omuz vermeye hazırız. Tohumlarımız çoğaldıkça yaşamın bereketi de çoğalacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

