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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde 14-18 yaş arasındaki gençlere 'Yapay Zeka ve Promt Mühendisliği Eğitimi' vermeye başladı.

Bornova Belediyesi, gençlere 'Yapay Zeka ve Promt Mühendisliği Eğitimi' veriyor. Promt alanında 12 hafta boyunca yürütülecek olan eğitimde, yapay zekanın hangi alanlarda ve nasıl kullanılabileceği, gelecekte hangi şekillerde karşılarına çıkabileceği anlatılıyor.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği eğitimde öğrenciler hem bireysel hem de grup çalışması yaparak, kendi projelerini yapay zeka araçlarını kullanarak geliştirme imkanına sahip oluyor. Belediye yapay zeka eğitimini, Nitelikli Eğitim ve Üretken Öğretmen Yetiştirme Derneği iş birliği ile öğrencilere ulaştırıyor.

Geleceğin mesleği

Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Biz bu konuları geleceğin önemli bir mesleği olarak görüyoruz. Bornova Belediyesi olarak, bu anlayış ve bilinçle çocuklarımızın ve gençlerimizin yapay zeka konusundaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.