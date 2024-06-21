Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi büyüyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi büyüyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ücretsiz eğitimi herkese ulaştırmak için Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni (BELGEM) büyüteceklerini açıkladı.

21.06.2024 09:54
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, kaliteli ve ücretsiz eğitimi herkese ulaştırmak için, Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni (BELGEM) büyüteceklerini açıkladı. Hem kurs merkezlerine yenilerini ekleyeceklerini hem de eğitim kalitesini artırmak amacıyla fiziksel ihtiyaçları ve ekipman eksiklerini hızla tamamlayacaklarını belirten Başkan Eşki, "Kendi çocuklarımızı güvenle göndereceğimiz, en iyisi olduğuna inandığımız bir eğitimi Bornovalı gençlere ulaştırmak için tüm eğitim kadromuzla seferber olduk" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM'in Çamdibi'ndeki merkez binasında öğretmenleri ziyaret etti. Yeni BELGEM şubelerini açmak üzere hazırlıklara başladıklarını söyleyen Başkan Eşki, "Bütçemizde eğitim için her zaman ödeneğimiz olacak" dedi.

Fırsat eşitliği için

Temel altyapı ihtiyaçlarının ardından en çok önem verdikleri konunun sosyal destekler olduğunu hatırlatan Başkan Ömer Eşki, "Toplumda fırsat eşitliğini sağlamamızın temel yolu, eğitim alanında vereceğimiz destekler olacak. Çocuklarımıza, dolayısıyla geleceğimize yapabileceğimiz en büyük katkıyı bu yolla vereceğiz.  Bunun için BELGEM'i büyüteceğiz. Eğitim verdiğimiz merkezlerimize yenilerini ekleyip bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Eğitim için bütçemizde her zaman ödeneğimiz olacak" diye konuştu.

Öğretmenler, Başkan Eşki'ye kendilerini ziyaret ederek eğitim alanında yapılacak çalışmalarla ilgili fikirlerini aldığı için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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