Bornova Belediyesi Hıdırellez Şenliği Büyükpark\'ta

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Pazar akşamı Büyükpark'ta gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları Büyükpark'ta buluşmaya davet etti.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Pazar akşamı Büyükpark'ta gerçekleştirilecek. Renkli görüntülere sahne olması beklenen Hıdırellez Şenliği, saat 20.30'da başlayacak. Her yıl binlerce Bornovalı'nın doldurduğu Büyükpark'ta kurulacak sahnede bu kez Roman Star Deniz, Sökeli Hasret ve Emre Övek sahne alacak. Çeşitli sürpriz etkinliklere de yer verilecek Hıdırıllez Şenliği müzik performanslarıyla Bornovalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm Bornovalıları Büyükpark'ta Hıdırellez Şenliği'ne davet etti.