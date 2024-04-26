Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nden İğne Deliği Fotoğrafçılığı Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nden İğne Deliği Fotoğrafçılığı Sergisi

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerlerin iğne deliği kamerasıyla çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

26.04.2024 12:23  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) -  Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler sıra dışı bir fotoğraf sergisine imza attı. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 14 kursiyerin iğne deliği kamerasıyla çektiği fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Bornova'nın günümüzdeki halini geçmiş perspektifinden gören fotoğrafların yer aldığı "İğne Deliğinden Bornova" sergisine ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan 14 kursiyerin fotoğraflarının yer aldığı sergide, "iğne deliği fotoğrafçılığı" metodu kullanılarak çekilmiş fotoğraflar yer aldı.

Kursiyerler, kibrit kutusunu iğne ile delip, makaradaki film şeridinin bu deliğin önünden geçtiği bir mekanizma oluşturarak, en basit haliyle bir fotoğraf makinesi oluşturdu. Dijital fotoğraf makinelerinin objektiflerini çıkarıp bunlarla da aynı yöntemle fotoğraf çekerek, geçmiş perspektiften bugüne bakmayı hedefleyen kursiyerler, fotoğrafın köklü geçmişine vurgu yaptı.

BORNOVA'YA FARKLI BAKIŞ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fotoğrafın 200 yıllık bir geçmişinin olduğunu hatırlatarak, "Bu sergi bize fotoğrafın ne kadar değerli olduğunu, hayatımızda ne kadar geniş bir yer kapladığını düşündürüyor. Fotoğraf sanatının geçmişini de bize hatırlatarak Bornova'yı farklı bir bakış açısıyla görmemizi sağlayan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf Eğitmeni Mert Çakır, proje ile Bornova'nın tarihini ve kimliğini derinlemesine anlamaya çalışırken, fotoğraf sanatının gücünü ve etkisini de bir kez daha ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nden İğne Deliği Fotoğrafçılığı Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:48 TikTok’ta Paylaşılan Skandal Video Tepkilere Neden Oldu TikTok'ta Paylaşılan Skandal Video Tepkilere Neden Oldu
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nden İğne Deliği Fotoğrafçılığı Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement