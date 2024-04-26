Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nden İğne Deliği Fotoğrafçılığı Sergisi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan kursiyerler sıra dışı bir fotoğraf sergisine imza attı. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 14 kursiyerin iğne deliği kamerasıyla çektiği fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Bornova'nın günümüzdeki halini geçmiş perspektifinden gören fotoğrafların yer aldığı "İğne Deliğinden Bornova" sergisine ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimi alan 14 kursiyerin fotoğraflarının yer aldığı sergide, "iğne deliği fotoğrafçılığı" metodu kullanılarak çekilmiş fotoğraflar yer aldı.

Kursiyerler, kibrit kutusunu iğne ile delip, makaradaki film şeridinin bu deliğin önünden geçtiği bir mekanizma oluşturarak, en basit haliyle bir fotoğraf makinesi oluşturdu. Dijital fotoğraf makinelerinin objektiflerini çıkarıp bunlarla da aynı yöntemle fotoğraf çekerek, geçmiş perspektiften bugüne bakmayı hedefleyen kursiyerler, fotoğrafın köklü geçmişine vurgu yaptı.

BORNOVA'YA FARKLI BAKIŞ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fotoğrafın 200 yıllık bir geçmişinin olduğunu hatırlatarak, "Bu sergi bize fotoğrafın ne kadar değerli olduğunu, hayatımızda ne kadar geniş bir yer kapladığını düşündürüyor. Fotoğraf sanatının geçmişini de bize hatırlatarak Bornova'yı farklı bir bakış açısıyla görmemizi sağlayan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf Eğitmeni Mert Çakır, proje ile Bornova'nın tarihini ve kimliğini derinlemesine anlamaya çalışırken, fotoğraf sanatının gücünü ve etkisini de bir kez daha ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.