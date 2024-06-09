Bornova Belediyesi Işıkkent Spor Tesisleri'ndeki Yüzme Havuzu Yeniden Açılıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri içerisinde yer alan yarı olimpik açık yüzme havuzu uzun bir aradan sonra yeniden kullanıma açılıyor. Havuzdaki bakım-onarım çalışmalarını kısa sürede tamamladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Hiçbir tesisimiz atıl kalmayacak, Bornovalıya spor yapmak için her imkanı sunacağız" dedi.

Yaklaşık 4 yıldır kapalı olan havuzda Fen İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışmaları 2 ay gibi rekor sürede tamamlandı. Yanında çırpınma havuzu da bulunan yarı olimpik havuz yaza hazır hale getirildi. Su kaçağıyla ilgili sorunları giderilen havuzun denge tankı ve duşları tamamen yenilendi, tesisat bakım ve onarımları yapıldı.

"Hiçbir tesis atıl kalmayacak"

Mevcut tesisleri gerekli düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarıyla daha verimli şekilde kullanmayı amaçladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "2011 yılından bu yana binlerce çocuğa yüzme eğitimi verilen havuzumuzdaki sorunları kısa sürede gidererek Temmuz ayında başlayacak yaz okullarımıza hazır hale getirdik. Bornova Belediyesi'nin hiç bir tesisi atıl kalmayacak" diye konuştu.

Tesiste iki yarı olimpik yüzme havuzu bulunuyor

2011 yılında açılışı yapılan, 2015 yılında yaşamını yitiren Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammet Yıldız'ın isminin verildiği Işıkkent Spor Tesisleri, 10 bin metrekarelik alanda 4 bloktan oluşuyor. Tesislerde; açık ve kapalı olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzu, çocuklar için iki çırpınma havuzu, 300 kişilik spor salonu, 22 yataklı kamp merkezi, sağlık odası, konferans salonu, kafeterya ve idari ofisler bulunuyor.