Bornova Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Güncel

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kurulan stantta ziyaretçilerini ağırladı. Fuarın açılış gününde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, standı ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi. Renkli etkinlikler ve tarihi anlatımların yer aldığı stant, fuarın en dikkat çekici noktalarından biri oldu.

Bornova Belediyesi'nin standı, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını tanıtan eşsiz bir platforma dönüştü. Yeşilova Höyüğü'nden Belkahve'ye, Levanten Köşkleri'nden dünyaca ünlü halk ozanı Homeros'a kadar birçok değer, Kukla Şeker'in sıradışı anlatımıyla ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, halk oyunu gösterileri ve çocuklar için düzenlenen çikolata ve kukla yapım atölyeleri büyük beğeni topladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Başkan Eşki'den fuar mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılan fuarda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlarla buluştu. Fuarın, Kurtuluş Savaşı'nın önemli günleri olan 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin anlamına dikkat çeken Eşki, bu coşkuyu Bornova Belediyesi standında yaşatacaklarını belirtti. Başkan Eşki, "Ulusal kurtuluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı bu iki günü coşkuyla kutlayacağımız etkinliklerle fuardayız. Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

Her gün renkli etkinlikler

Bornova Belediyesi, fuar süresince her gün 18.00-19.00 saatleri arasında çikolata atölyesiyle başlayacak çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bilim atölyeleri, tohum topu yapımı, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları gösterileri, spor şovları, çalgı yapım atölyeleri gibi birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor olacak. Ayrıca, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün atalık tohumlardan elde ettiği coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası da dağıtılacak.