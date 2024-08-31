Bornova Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Bornova Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kurulan stantta ziyaretçilerini ağırlıyor. Stant, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını tanıtan bir platform olarak dikkat çekiyor. Renkli etkinlikler ve tarihi anlatımlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

31.08.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 93. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda kurulan stantta ziyaretçilerini ağırladı. Fuarın açılış gününde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, standı ziyaret eden vatandaşlarla bir araya geldi. Renkli etkinlikler ve tarihi anlatımların yer aldığı stant, fuarın en dikkat çekici noktalarından biri oldu.

Bornova Belediyesi'nin standı, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını tanıtan eşsiz bir platforma dönüştü. Yeşilova Höyüğü'nden Belkahve'ye, Levanten Köşkleri'nden dünyaca ünlü halk ozanı Homeros'a kadar birçok değer, Kukla Şeker'in sıradışı anlatımıyla ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, halk oyunu gösterileri ve çocuklar için düzenlenen çikolata ve kukla yapım atölyeleri büyük beğeni topladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçilere Türk bayrağı dağıtıldı.

Başkan Eşki'den fuar mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açılan fuarda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlarla buluştu. Fuarın, Kurtuluş Savaşı'nın önemli günleri olan 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin anlamına dikkat çeken Eşki, bu coşkuyu Bornova Belediyesi standında yaşatacaklarını belirtti. Başkan Eşki, "Ulusal kurtuluş mücadelemizin zaferle sonuçlandığı bu iki günü coşkuyla kutlayacağımız etkinliklerle fuardayız. Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

Her gün renkli etkinlikler

Bornova Belediyesi, fuar süresince her gün 18.00-19.00 saatleri arasında çikolata atölyesiyle başlayacak çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bilim atölyeleri, tohum topu yapımı, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları gösterileri, spor şovları, çalgı yapım atölyeleri gibi birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor olacak. Ayrıca, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün atalık tohumlardan elde ettiği coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası da dağıtılacak.

Kaynak: ANKA

Bornova, İzmir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
14:38 Giray Altınok’un yeni dizisi Karşılaşmalar’dan ilk fragman yayınlandı Giray Altınok'un yeni dizisi Karşılaşmalar'dan ilk fragman yayınlandı
14:24 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Gençler Üniversiteleri İncelemeye Başladı
14:15 Sorumlular için hesap vakti Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
14:15 UEFA Avrupa Ligi’nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Oldu
14:00 Galatasaray’da Hakim Ziyech’in eski takımına dönme ihtimali Galatasaray'da Hakim Ziyech'in eski takımına dönme ihtimali
13:56 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR’lılar İsmail Haniye pankartı astı 30 Ağustos kutlamalarında HÜDA-PAR'lılar İsmail Haniye pankartı astı
13:53 Wilfried Zaha, Lyon’a kiralık olarak transfer oluyor Wilfried Zaha, Lyon'a kiralık olarak transfer oluyor
13:53 Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu Oğlu tarafından dolandırıldığını pankartla duyurdu
13:39 Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 10:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement