Bornova Belediyesi kaçak moloz dökümüne karşı kameralı denetim başlatıyor

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümlerine karşı kamera destekli denetim dönemini başlatıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, teknolojik takip ve vatandaşların desteğiyle mücadelenin büyütüleceğini belirterek, kaçak dökümlerin 0530 157 19 19 numaralı ihbar hattına bildirilmesi çağrısında bulundu.

Bornova Belediyesi, kent temizliğini korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kaçak moloz dökümüne karşı mücadele başlattı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temiz bir Bornova için teknolojiyi ve toplumsal dayanışmayı bir araya getireceklerini belirtti. Kamusal alanları kirletenlere karşı mücadelenin büyütülerek süreceğini kaydeden Başkan Eşki, tüm Bornovalıları ve İzmirlileri bu çevre hareketine destek olmaya davet etti.

"BELEDİYENİN GÖREVLERİ KADAR VATANDAŞIN DA ÖDEVLERİ VAR"

Evka-3 bölgesindeki kaçak döküm alanında incelemelerde bulunan ve vatandaşların şikayetlerini dinleyen Eşki, ortak yaşam bilincine dikkat çekti. Başkan Eşki, "Belediyenin vatandaşlara karşı sorumlulukları ve görevleri olduğu gibi, vatandaşlarımızın da belediyemize ve bu kente karşı ödevleri var. Çevre sorunlarının hiç doğmamasında ya da doğduğu esnada belediyeye destek olmak, her vatandaşımızın en temel sorumluluğudur. Bu kenti hep birlikte korumak zorundayız" dedi.

KAMERALI TAKİP DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kaçak döküm yapan şahıs ve firmaları tespit etmek için güvenlik önlemlerini artıracaklarını müjdeleyen Başkan Eşki, "Bizler Bornova Belediyesi olarak boş alanların, yol kenarlarının ve doğamızın kirletilmesini engellemek için birçok noktayı kameralarla gözlemleyeceğiz. Teknolojik altyapımızla kaçak dökümlerin takibi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak sadece zabıta tedbirleri ya da kameralar yetmez; biz bu mücadeleye ve büyük dayanışmaya siz kıymetli hemşehrilerimizi de davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜMÜN ADRESİ: 0530 157 19 19 İHBAR HATTI

Sorunun ancak halkın desteğiyle kalıcı olarak çözülebileceğini vurgulayan ve vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Ömer Eşki, "Sizlerin desteğiyle ancak bu sorunu çözebileceğimize inanıyoruz. Kaçak moloz döküldüğünü gördüğünüz alanlarda lütfen sizden ricamız, 0530 157 19 19 numaralı ihbar hattımıza anında bilgilendirme yapmanız. Bu çevre kirliliğini ancak el ele, bir arada ve birlikte çözebiliriz. Tüm Bornovalıları kaçak moloz konusunda bizlere destek olmaya, kentimizin temiz geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.