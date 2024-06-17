Bornova Belediyesi Kent Marketleri İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Ürün Dağıtacak

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, yüzlerce çeşit ürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştıracağı Kent Market dönemini başlatıyor. İlk etapta beş noktada açılacak Kent Market raflarında gıdadan giyeceğe, kırtasiyeden temizliğe hatta yakacağa kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her ürün bulunacak. Açılış için gün saydıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İlk beş market açılışa neredeyse hazır, kısa süre içinde de sekiz noktaya ulaşacağız. Ardından ihtiyaca göre sayıyı arttırabiliriz" dedi.

Bornova Belediyesi, Bornova sınırları içerisinde ikamet eden dezavantajlı aileler ile üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Kent Market açacak. Doğanlar, Işıkkent, Altındağ, Çamdibi ve Bornova merkezde açılması planlanan Kent Marketler ile temel ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor. Hayırseverlerin de katkıda bulunabileceği Kent Marketler, yaklaşık 200 çeşit ürün grubuyla binlerce Bornovalı'ya hizmet verecek.

Kimler yararlanacak

Başvurular Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılacak. Sosyal inceleme görevlileri başvuru yapanların gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını, hem evrak üzerinde inceleme yaparak hem de evlerini ziyaret ederek belirleyecek.

Sistem nasıl çalışacak

Destekten faydalanacak ailelerin kartına iki ayda bir, ihtiyaç ve gelir durumuna göre belirlenen miktarda kredi yüklenecek. Kart sahipleri paranın geçmeyeceği Kent Market'te, kartlarına yüklenen bakiye ile arzu ettikleri ürünleri alabilecek. Eğer ihtiyaç sahibi kişiler yaşlı ya da yatağa bağlı hastaysa, Kent Market'e gelmelerine gerek kalmadan isteklerine göre hazırlanacak paketler evlerine teslim edilecek.

'Yanlarında olacağız'

Türkiye'de ekonominin büyük yara aldığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mevcut ortamda sosyal desteklerin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, "Bornova Belediyesi olarak evinde tenceresi kaynamayan vatandaşlarımıza destek olmak için göreve gelir gelmez çalışmaya başladık. İki ayda hazırladığımız 5 marketle Bornovalıların geçim mücadelesine destek olacağız. Kent Market'te bir evin temel ihtiyaçlarının tümü bulunabilecek. Kooperatiflerimizin ürettiği sağlıklı ve taze ürünler de market raflarında Bornovalılara sunulacak. Bu sayede Bornovalılar hem sağlıklı gıdaya ulaşacak hem de köylümüzün ürünü ne tarlada ne de bahçede kalmayacak" dedi.