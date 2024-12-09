Bornova Belediyesi, Kültürel Mirasını Uluslararası Fuarla Tanıttı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Kültürel Mirasını Uluslararası Fuarla Tanıttı

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Bornova Belediyesi, 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'nda Yeşilova Höyüğü ve diğer tarihi mirasların tanıtımını yaptı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın turizm merkezi olma potansiyelini vurguladı.

09.12.2024 13:15  Güncelleme: 14:22
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'nde ilçenin kültürel mirasını tanıttı. 8 bin 500 yıllık geçmişiyle İzmir'in önemli bir tarihi noktası olan Yeşilova Höyüğü'nden çıkan eserlerin benzerlerinin sergilendiği stantta, Homeros Mağaraları, Levanten Köşkleri ve Ata Anı Evi gibi önemli kültürel mirasların tanıtımı yapıldı.

Bornova Belediyesi, 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'nde ilçenin kültürel mirasını tanıttı. Hem yurt içi hem de yurt dışından gelen turizm firmalarının yoğun ilgisini çeken Bornova standı, bölgenin turizm destinasyonu olarak konumlanması adına önemli bir adım oldu. Fuar süresince tur şirketleri ve turizm acenteleriyle bire bir görüşmeler yapılarak ilçenin tanıtımı gerçekleştirildi.

"Bornova turizmle buluşacak"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın, köklü geçmişi ve eşsiz kültürel mirasıyla bir turizm merkezi olmayı hak ettiğini belirterek, "Yeşilova Höyüğü'nden Homeros Mağaraları'na, Levanten Köşkleri'nden Ata Anı Evi'ne kadar bölgemizde keşfedilecek çok şey var. Bu fuar, Bornova'nın hem yerel hem de uluslararası arenada tanıtılması için önemli bir fırsat oldu. Turizm, ilçemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasında yeni kapılar açacak" diye konuştu.

"Geleceğe miras bırakıyoruz"

Başkan Eşki ayrıca, bu tanıtımların ilçenin yalnızca geçmişini değil, geleceğini de şekillendirdiğini dile getirerek, "Amacımız, mirasımıza sahip çıkarak bunu gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak ve bu değerleri turizmle buluşturmak. Bu konuda iş birliği içinde olduğumuz tüm kurumlara teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Kültürel Mirasını Uluslararası Fuarla Tanıttı - Son Dakika

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