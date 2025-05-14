Bornova Belediyesi, Lizbon'da Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi Projesi'ni Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi, Lizbon'da Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi Projesi'ni Tanıttı

Bornova Belediyesi, Avrupa Birliği destekli STORMLOG Projesi kapsamında Lizbon'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, iklim ve enerji yönetimi alanlarında stratejik planlama yapmayı amaçlayarak Bornova'nın çevreye duyarlı kentleşme vizyonunu güçlendirdi.

14.05.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve başvuru sahibi olduğu "Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi (STORMLOG)" Projesi kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen teknik program, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin liderliğinde, Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı (Energy Cities) ortaklığıyla hayata geçirildi. Başkan Eşki, uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik bu temasların, Bornova'nın güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

STORMLOG Projesi aracılığıyla iklim ve enerji yönetimi alanlarında uzun vadeli stratejik planlamaya katkı sunacak bilgi ve deneyim kazanmayı hedefi ile gerçekleştirilen ziyaret, Bornova'nın çevreye duyarlı kentleşme vizyonunu güçlendiren ve yerel düzeyde uygulamaya dönük yeni stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyan önemli bir adım oldu.

Ziyaretin ilk gününde Lizbon Belediyesi ile iş birliği içinde çalışan "Lisboa E-Nova – Enerji ve Çevre Ajansı" ziyaret edildi. Burada, Lizbon'un iklim taahhütleri, sera gazı salımlarını azaltma hedefleri ve yeşil altyapı uygulamaları paylaşıldı. Doğal parklar, kent içi yeşil koridorlar ve çevreci kent planlama stratejileri, Bornova için ilham verici örnekler sundu.

Sel riskine karşı akıllı çözümler

Programın ikinci gününde heyet, Lizbon'un sel riskini azaltmak için geliştirdiği Genel Drenaj Planı kapsamında inşa edilen devasa yeraltı tünellerini inceledi. Campolide bölgesindeki şantiye gezisinde, yağmur sularının yönetimi ve altyapı sistemlerinin uzun vadeli etkileri ele alındı.

Elektrikli geleceğe adım adım

Sürdürülebilir ulaşım sistemlerini incelemek amacıyla CARRIS (toplu taşıma operatörü) ve EMEL (bisiklet paylaşım koordinasyon merkezi) ile teknik toplantılar yapıldı. Elektrikli araç altyapısı ve şarj sistemleri konusunda Mota-Engil Renewing firmasıyla detaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Lizbon'un düşük karbon salımı hedefleri doğrultusunda yürüttüğü ulaşım politikaları Bornova heyetinin dikkatini çekti.

Suyun ve enerjinin verimli yönetimi

Su yönetimi konusunda Lizbon'un EPAL (şehir su yönetimi şirketi) yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, sürdürülebilir içme suyu temini ve altyapı yönetimi masaya yatırıldı. GEBALIS kurumuyla yapılan toplantıda ise sosyal konutlarda enerji verimliliği uygulamaları ve enerji odaklı sosyal politika modelleri incelendi.

İklim dostu belediyecilikte uluslararası diyalog

Ziyaretin son gününde Lizbon Belediyesi Başkan Yardımcısı Filipe Anacoreta Correia ile gerçekleştirilen görüşmede, iki belediye arasında sürdürülebilir şehircilik politikaları üzerine işbirliği fırsatları değerlendirildi. Hareketlilik stratejileri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları konularında ortak projeler geliştirilmesi kararı alındı.

Lizbon Büyükelçisi'ni ziyaret

Bornova heyeti ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç'u da ziyaret ederek, yerel yönetimler düzeyinde ikili iş birliğini artırmaya dönük fikir alışverişinde bulundu. Bornova Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmanın Türkiye ile Portekiz'i yerel düzeyde yakınlaştırdığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Enerji, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Lizbon'da Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi Projesi'ni Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:23:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi, Lizbon'da Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi Projesi'ni Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.