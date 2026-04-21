Bornova Belediyesi, Toprağa Can, Üreticiye Destek Oldu - Son Dakika
Bornova Belediyesi, Toprağa Can, Üreticiye Destek Oldu

21.04.2026 10:23
Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlikle 220 bin adet yazlık sebze fidesi dağıtarak yerel üretimi teşvik etti ve kadın üreticilere destek sağladı. 2026 yaz sezonunda toplam 382 bin fidenin dağıtılması planlanıyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde vatandaşlara 220 bin adet yazlık sebze fidesi dağıtarak hem kentte üretimi teşvik etti hem de S.S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla yerel üreticiyi destekledi. Dağıtım törenine katılan Bornova Belediye Başkanı Eşki, toprağa sahip çıkan herkesin kentin gerçek üreticisi olduğunu söyledi. 2026 yaz sezonunda toplam 382 bin fidenin dağıtılması planlanıyor.

Bornova Belediyesi, Merkez Kapalı Pazaryeri içindeki Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nde gerçekleştirdiği büyük çaplı dağıtımla vatandaşları yazlık sebze üretimiyle buluşturdu. Toplamda 100 bin adet yazlık sebze fidesi (domates, biber, patlıcan) Bornovalılara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Dağıtılan fideler, S.S. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından temin edilerek hem kentte üretim teşvik edildi hem de yerel üretici desteklenerek kırsal kalkınmaya katkı sağlandı.

Kent bostanlarında kadın emeğine 120 bin fide desteği

Bornova Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren 7 farklı kent bostanında üretim yapan 800'den fazla kadına da fide desteği sağlandı. Kent bostanları için toplam 120 bin adet fide dağıtılarak kadın üreticilerin üretim süreçleri güçlendirildi.

2026 yaz sezonu boyunca kent bostanları ve halka yönelik dağıtımlar kapsamında toplam 382 bin adet fide dağıtılması planlanıyor.

Başkan Eşki: "Toprağa sahip çıkan herkes bu kentin gerçek üreticisidir"

Dağıtım törenine katılan Ömer Eşki, vatandaşlara fideleri bizzat dağıtarak şu sözlerle üretimin ve dayanışmanın önemini vurguladı:

"Bayındır'daki kooperatiflerden gelen, kırsala desteğimizi büyüten ve sizlerle buluşturduğumuz bu anlamlı organizasyona hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sadece fide dağıtmıyoruz; aynı zamanda üretimi, dayanışmayı ve doğaya sahip çıkma bilincini büyütüyoruz. Bu süreci titizlikle yürüten müdürlüğümüze, tarım alanında emek veren tüm personelimize ve katkı sunan belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür, doğaya sahip çıkan ve üretmek için buraya gelen sizlere. Hep birlikte daha yeşil, daha üretken bir Bornova inşa ediyoruz. Şimdiden hepimize hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Toprağa Can, Üreticiye Destek Oldu - Son Dakika

