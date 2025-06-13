Bornova Belediyesi\'nden \'Ben Oynadım Sıra Sende\' Kampanyası ile Oyuncak Kütüphanesi

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle oyuncağa erişimi olmayan çocuklar için Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde "Ben Oynadım Sıra Sende" kampanyasıyla Oyuncak Kütüphanesi açtı. Açılışa katılan Başkan Ömer Eşki, oyuncaksız büyüyen çocukların geleceğine dikkat çekerek daha adil ve demokratik bir Türkiye temennisinde bulundu.

Bornova Belediyesi, çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan Oyuncak Kütüphanesi, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış kurdelesini çocuklar ve anneleri birlikte keserken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Başkan Eşki: "Oyuncak kütüphanelerine hiç ihtiyaç duymayalım"

Açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik zorluklara ve çocukların eğlenceye erişiminin kısıtlandığı bir döneme dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, oyuncak kütüphanelerinin dünyada ilk olarak 1929 krizinde çocukların oyuncak bulamaması üzerine açılmaya başladığını hatırlattı.

Türkiye'nin ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğini vurgulayan Eşki, "Evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarına süt alamayan, evine ekmek götüremeyen insanların ülkesi haline geldik. Böylesi bir dönemde de maalesef ilk vazgeçilen şey eğlence oluyor ve çocuklarımızın oyuncağı oluyor. Ama oyuncaksız büyüyen bir çocuğun gelecekte dünyayı nasıl inşa edeceğini bilemiyoruz. Oyuncaktan aldığı enerji, ona duyduğu sevgi ve ona karşı hissettikleri; daha iyi, daha duyarlı bir insan olmasının da önünü açıyor. Umarım oyuncak kütüphanelerine hiç ihtiyaç duyulmayan bir Türkiye ve dünya inşa ederiz. Oyuncak kütüphaneleri yerine bol bol oyuncak müzeleri açarız. Bugünün ihtiyaçları karşılasın diye 'Ben Oynadım, Sıra Sende' kampanyasını yaptık. 1293 tane şimdilik oyuncak topladık. Bu kütüphanelerimizin sayısını duyarlı Bornovalıların katkıları ile artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Adil ve demokratik Türkiye vurgusu

Başkan Eşki, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ümit ediyoruz ki gelecek günlerde bu tip ihtiyaçların olmadığı bir dünyayı yaşarız, bunu inşa ederiz. Bunun için de Türkiye'nin önündeki en büyük ekonomik sıkıntı olarak gördüğümüz hukukun ve demokrasinin işlediği, zindanlara hapsedilmiş Türkiye'nin büyük değerlerinin serbest kaldığı, demokratik, aydınlık günleri hep beraber inşa ederiz. Biz göremedik, mücadelesini veriyoruz. Umarım çocuklarımız görür."

"Ben Oynadım Sıra Sende" kampanyasıyla 1293 oyuncak toplandı

Oyuncak Kütüphanesi'nde, Bornova Belediyesi'nin "Ben Oynadım Sıra Sende" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında bugüne dek 1293 oyuncak toplandı. Çocuklar, buradan seçtikleri oyuncakları evlerine götürüp bir süre oynadıktan sonra kütüphaneye geri getiriyor. Böylece, paylaşma kültürünün erken yaşta benimsenmesi amaçlanıyor.