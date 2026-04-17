Bornova'da Gece Çalışanlara Baklavalı Destek

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Tuna Mahallesi Sanat Caddesi'nde yürüttüğü gece asfalt yenileme çalışmalarını, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yerinde inceledi. İki başkan, çalışanlarla sohbet edip baklava ikram etti.

Sanayi ve konut alanlarının iç içe bulunduğu, yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki Sanat Caddesi'nde yürütülen çalışmalar, gündüz trafiğini aksatmamak için gece yürütülüyor. İki kilometrelik yol boyunca mevcut asfaltın tamamen sökülerek, daha dayanıklı ve uzun ömürlü yeni asfalt seriminin yapıldığı çalışmanın 2 haftada tamamlanması hedefleniyor.

Gece çalışmasına yerinde destek

Devam eden ve kısa vadede planlanan çalışmalar hakkında Başkan Eşki'den yerinde bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha sonra asfalt serim makinesi (finişer) üzerine çıkarak çalışmalara bizzat katıldı. Desteği için Tugay'a teşekkür eden Başkan Eşki, "Bu akşam Cemil Başkan'ımızla birlikte sahadayız. Hem çalışan arkadaşlarımıza küçük bir moral vermek hem de yürütülen çalışmaları birlikte görmek istedik. Çok yoğun bir emek var, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediyecilik zor ama çok kıymetli bir iş"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da belediye çalışanlarının gece gündüz demeden sürdürdüğü çabaya dikkati çekti. Tugay, "Şehrimizin her köşesinde hem ilçe belediyelerimiz hem de Büyükşehir Belediyemiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu emeği yerinde görmek ve 'kolay gelsin' demek bizim için önemli. Belediyecilik zor bir iş ama bir o kadar da değerli. Tüm çalışanlara minnettarım" ifadelerini kullandı.

Sanat Caddesi kısa sürede tamamlanacak

Yaklaşık iki hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Sanat Caddesi, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunacak. Bornova Belediyesi, ilçe genelinde benzer projelerle yol kalitesini artırmayı sürdürüyor.