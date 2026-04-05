Bornova Belediyesi'nden Evlenecek Çiftlere Gelinlik Desteği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediyesi'nden Evlenecek Çiftlere Gelinlik Desteği

05.04.2026 11:56  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, ekonomik zorluk çeken genç çiftlere 'Mutluluğa Atılan İmzada Yanınızdayız' projesi ile gelinlik desteği sunuyor. Gelinlikler bağış yoluyla temin edilerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan genç çiftlere gelinlik desteğinde bulunuyor. Başvurular, Çamdibi Kadın Danışma Merkezi üzerinden alınacak, gelinlikler kiralık olarak değil, tamamen bağış sistemiyle ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Başkan Ömer Eşki, dayanışmayı büyüterek sosyal belediyeciliği güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik zorluklar yaşayan genç çiftlere gelinlik desteği sunuyor. "Mutluluğa Atılan İmzada Yanınızdayız" projesi kapsamında bağış yoluyla temin edilen gelinlikler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.

Başkan Ömer Eşki, projenin dayanışma kültürünü büyüttüğünü vurgulayarak, "Gençlerimizin hayatlarının en özel günlerinde yanlarında olmak bizim için çok kıymetli. Sosyal belediyecilik yalnızca hizmet değil, aynı zamanda umut olmaktır. Dayanışmayı büyüterek daha fazla yurttaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gelinlikler bağış, mutluluk kalıcı

Projede yer alan gelinlikler kiralık olarak değil, tamamen bağış sistemiyle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Böylece genç çiftler, hayatlarının en özel gününe dair bir hatırayı kalıcı olarak saklayabiliyor.

Başvurular Kadın Danışma Merkezi'nden

Destekten yararlanmak isteyenler, Çamdibi Kadın Danışma Merkezi'ne başvurarak gerekli evrak işlemlerini tamamlıyor. Sosyal ve ekonomik durumu değerlendirilen başvuru sahiplerinden uygun olanlara gelinlik desteği sağlanıyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçilebiliyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:43:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.