Bornova Belediyesi\'nden Evlenecek Çiftlere Gelinlik Desteği

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan genç çiftlere gelinlik desteğinde bulunuyor. Başvurular, Çamdibi Kadın Danışma Merkezi üzerinden alınacak, gelinlikler kiralık olarak değil, tamamen bağış sistemiyle ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Başkan Ömer Eşki, dayanışmayı büyüterek sosyal belediyeciliği güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik zorluklar yaşayan genç çiftlere gelinlik desteği sunuyor. "Mutluluğa Atılan İmzada Yanınızdayız" projesi kapsamında bağış yoluyla temin edilen gelinlikler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.

Başkan Ömer Eşki, projenin dayanışma kültürünü büyüttüğünü vurgulayarak, "Gençlerimizin hayatlarının en özel günlerinde yanlarında olmak bizim için çok kıymetli. Sosyal belediyecilik yalnızca hizmet değil, aynı zamanda umut olmaktır. Dayanışmayı büyüterek daha fazla yurttaşımıza ulaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gelinlikler bağış, mutluluk kalıcı

Projede yer alan gelinlikler kiralık olarak değil, tamamen bağış sistemiyle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Böylece genç çiftler, hayatlarının en özel gününe dair bir hatırayı kalıcı olarak saklayabiliyor.

Başvurular Kadın Danışma Merkezi'nden

Destekten yararlanmak isteyenler, Çamdibi Kadın Danışma Merkezi'ne başvurarak gerekli evrak işlemlerini tamamlıyor. Sosyal ve ekonomik durumu değerlendirilen başvuru sahiplerinden uygun olanlara gelinlik desteği sağlanıyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçilebiliyor.