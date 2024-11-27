Bornova Belediyesi'nden Gıda Atıkları için Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Gıda Atıkları için Farkındalık Etkinliği

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Bornova Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında 'Gıda Atıkları' temasıyla bir etkinlik düzenleyerek sürdürülebilir çevre yönetimi ve döngüsel ekonominin önemini vurguladı. Etkinlikte kompost atölyesi büyük ilgi gördü ve atık yönetiminin ekonomik ve toplumsal gereklilik olduğu belirtildi.

27.11.2024 10:21  Güncelleme: 10:28
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(İZMİR) - Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik, bu yıl "Gıda Atıkları" temasıyla dikkati çekti. Dramalılar Köşkü'nde gerçekleşen farkındalık eğitimleri ve kompost atölyesi, sürdürülebilir çevre yönetimi ve döngüsel ekonomiye vurgu yaptı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, atık yönetiminin yalnızca çevre koruma değil, ekonomik ve toplumsal bir gereklilik olduğunu söyledi.

Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gıda atıkları için örnek bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil ile Çevre Mühendisi Can Aktan, gıda atıkları ve atık yönetimi üzerine sunum yaptı. Habitat Geri Dönüşüm'den Zeynep Kara, bitkisel atık yağların geri kazanımına ilişkin bilgi verirken, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Hayrettin Kakcı, "Gıdanı İsraf Etme" başlıklı konuşmasıyla israfın önlenmesinin önemini vurguladı.

Kompost Atölyesi büyük ilgi gördü

Etkinlikte, İZYAŞAM Kooperatifi tarafından düzenlenen organik atıklardan kompost yapım atölyesi, katılımcılar tarafından ilgi gördü. Katılımcılar, organik atıkların nasıl geri dönüştürülebileceğini öğrenerek kendi kompostlarını yapmayı deneyimledi. Etkinliklerde, atığın bir değer olduğu ve döngüsel ekonominin çevre yönetimindeki önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Başkan Eşki, atık yönetiminin yalnızca çevre koruma değil, ekonomik ve toplumsal bir gereklilik olduğunun altını çizerek, "Atık doğru yönetildiğinde, doğaya zarar veren bir unsur olmaktan çıkar ve kaynağa dönüşür. Bornova Belediyesi olarak atık azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme stratejilerini destekliyor, gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Doğaya ve insana faydalı her projede öncü olmaya devam edeceğiz. Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinliklerimiz, bu çabamızın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi\'nden Gıda Atıkları için Farkındalık Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Gıda Atıkları için Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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