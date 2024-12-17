Bornova Belediyesi'nden Kadınlara Savunma Eğitimi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Kadınlara Savunma Eğitimi

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Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği savunma eğitimiyle temel savunma tekniklerini öğretirken, kadınların güçlenmesinin toplumun güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Eğitimde kadınlar, öğrendikleri teknikleri uygulamalı olarak deneyimledi.

17.12.2024 10:19  Güncelleme: 12:19
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, kadınlara yönelik olarak düzenlediği savunma eğitimiyle temel savunma tekniklerini öğretiyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların güçlenmesinin toplumun güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Pınarbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, belediyenin tekvandontrenörleri temel savunma hareketlerini uygulamalı olarak anlattı. Öğrendikleri savunma tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme şansı bulan kadınlar, eğitimden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Başkan Ömer Eşki: "Kadınlar güçlü olursa toplum güçlenir"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadına yönelik şiddetle mücadelenin her yönüyle ele alınması gerektiğini belirterek, " Kadına şiddet, yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorundur. Biz de Bornova Belediyesi olarak kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çalışıyoruz. Bugün verdiğimiz savunma eğitimi, ihtiyaç halinde kadınların kendilerini korumalarına destek olacak bir adım. Kadınlar güçlü olursa toplum da güçlü olur" diye konuştu.

Antrenör Hepsert: "Basit Tekniklerle kendinizi koruyabilirsiniz"

Bornova Belediyesi Tekvando Antrenörü Mustafa Hepsert, eğitimin temel amacının kadınlara özgüven kazandırmak olduğunu söyledi.

Hepsert, "Kadınların günlük hayatta karşılaşabilecekleri tehditlere karşı hızlı ve etkili savunma yapabilmeleri için kolayca öğrenilebilecek teknikler öğrettik. Bu tür eğitimler, hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmelerini sağlıyor. Kadınlar, kendilerini koruyabilecek güçte olduklarını bilmeli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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