Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü Bornova'da Konserle Kutlandı

05.03.2026 10:38  Güncelleme: 11:24
Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü kapsamında Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Konseri, Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne almasıyla gerçekleşti. Konserde önemli Türküler seslendirilerek sivil toplumun önemi vurgulandı.

(İZMİR) - Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü kapsamında Bornova Belediyesi tarafından Altındağ Kültür Merkezi STK Yerleşkesi'nde Kış Konseri düzenlendi.

Bornova Belediyesi STK Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı etkinlik, Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Şef Selda Kesgi yönetimindeki koro, seslendirdiği türkülerle izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Konserde "Açıl Ey Ömrümün Varı", "Gova Gova İndirdiler Yazıya", "Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında", "Ah Bir Ataş Ver", "Amman Avcı Vurma Meni" ve "Damat Halayı" gibi eserler koro halinde seslendirilirken, "Harman Yeri Sürseler", "Bağa Gel Bostana Gel", "Uzun Kavak Ne Gidersin Engine", "Tekirdağ'ın Üzümü", "Arda Boylarında" ve "Ak Güvercin Olaydım" türkülerinin solo performansları da izleyicilerle buluştu. Salondaki konuklar türkülere eşlik etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışma ve demokratik katılım açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "STK'larımız, eşitsizlikle ve yoksullukla mücadelede büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de yerel yönetim olarak onların yanında olmaya, ortak projeler üretmeye ve bu dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz. Bu akşam türkülerle verdiğimiz mesaj, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Eşki, kültür ve sanat etkinliklerinin sivil toplumun görünürlüğünü artırdığını ve toplumsal farkındalığı güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

