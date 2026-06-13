Bornova'da Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Bornova'da Temizlik Seferberliği

13.06.2026 13:12  Güncelleme: 14:15
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Bornova Belediyesi, daha temiz bir kent hedefiyle Mevlana Mahallesi'nde sokakları ve boş arsaları temizledi. Başkan Ömer Eşki, çalışmaların 7/24 esasıyla tüm mahallelerde süreceğini belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, daha temiz bir kent hedefiyle başlattığı periyodik temizlik seferberliği kapsamında Mevlana Mahallesi'ndeki sokakları ve boş arsaları temizledi. Çalışmaların ilçedeki tüm mahallelerde aralıksız süreceğini belirten Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlara sağlıklı ve pırıl pırıl bir çevre sunmak için 7/24 sahada olduklarını vurguladı.

Bornova Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle başlattığı kapsamlı temizlik seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Rutin olarak gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarının son adresi Mevlana Mahallesi oldu. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede kapsamlı çalışma yürüttü.

Sahaya inen temizlik ekipleri, çöp konteynerlerini boşalttı, sokakları süpürdü, çevre kirliliği yaratan unsurlara anında müdahale etti. Boş arsalara atılan çöpler ve katı atıklar toplandı. Mevsimsel nedenlerle sokaklarda biriken kuru yapraklar ve rüzgarın savurduğu atıklar da temizlendi.

BAŞKAN EŞKİ: "7 GÜN 24 SAAT SAHADAYIZ"

Bornova genelinde yürütülen temizlik seferberliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temiz bir Bornova'nın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, "Bornova, İzmir'in en yoğun ve hareketli ilçelerinden biri. Vatandaşlarımıza hak ettikleri temiz, sağlıklı ve düzenli çevreyi sunmak için ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Mevlana Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu detaylı çalışma, periyodik aralıklarla ilçemizin tüm mahallelerinde hız kesmeden devam edecek. Hedefimiz, her sokağı pırıl pırıl bir Bornova yaratmak." diye konuştu.

ÇALIŞMALAR PERİYODİK OLARAK TÜM İLÇEYE YAYILACAK

Bornova Belediyesi, kent estetiğini korumak ve hijyeni en üst seviyede tutmak adına temizlik programını periyodik takvime bağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü, her hafta farklı bir mahallede benzer şekilde çalışma yürütecek.

Kaynak: ANKA

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