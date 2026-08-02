Bornova Belediyesi'nden motokuryeler ve vatandaşlar için gölgelik uygulaması - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden motokuryeler ve vatandaşlar için gölgelik uygulaması

Bornova Belediyesi\'nden motokuryeler ve vatandaşlar için gölgelik uygulaması
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Bornova Belediyesi, Küçükpark'taki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kurduğu Motokurye Parkı'nın ardından, merkezdeki geçici kurye bekleme alanları ile Çamdibi Kapalı Pazaryeri'ndeki bankamatiklerin üzerini gölgeliklerle kapattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem kurye emekçilerini hem de işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşları yazın kavurucu sıcağından, kışın ise zorlu yağmurlardan koruyarak kent yaşamına konfor kattıklarını vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Küçükpark'taki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kurduğu Motokurye Parkı'nın ardından, merkezdeki geçici kurye bekleme alanları ile Çamdibi Kapalı Pazaryeri'ndeki bankamatiklerin üzerini gölgeliklerle kapattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem kurye emekçilerini hem de işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşları yazın kavurucu sıcağından, kışın ise zorlu yağmurlardan koruyarak kent yaşamına konfor kattıklarını vurguladı.

Bornova Belediyesi, İzmir'de gençlerin ve sosyal yaşamın en uğrak noktası olan Küçükpark'taki trafik karmaşasına radikal bir çözüm getirmişti. Kazımdirik Mahallesi'ndeki Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı içinde Türkiye'de bir ilk olan devasa bir "Motokurye Parkı" kuran belediye, şimdi de sahada aktif çalışan emekçiler için Küçükpark'ın tam merkezinde yeni bir adım attı. İşletmelerin yoğun olduğu merkez noktadaki geçici motokurye bekleme alanlarının üzeri modern gölgeliklerle kapatıldı.

ÇAMDİBİ'NDE BANKAMATİK KUYRUĞUNDAKİ ÇİLEYE SON

Sosyal belediyecilik anlayışını kentin her noktasına yayan Bornova Belediyesi, benzer bir çalışmayı vatandaşların yoğun olarak kullandığı Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde de hayata geçirdi. Yazın kavurucu sıcağında ya da kışın donduran yağmurunda bankamatik sırası bekleyen mahalle sakinleri, belediyenin kurduğu koruyucu sistem sayesinde artık hava şartlarından etkilenmeyecek.

BAŞKAN EŞKİ: "HAYATI ZORLAŞIRAN NE VARSA TEK TEK ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çamdibi Pazar yerinin yanındayız. Bildiğiniz gibi yazın, bugün olduğu gibi çok sıcak günler yaşıyoruz. Kışın da hava şartları oldukça yağmurlu geçiyor. Bölge halkının, birçoğunun para çekmek için bankamatiklere geldiği bir yerdeyiz. Burada yazın sıcağın, kışın yağmurun altında vatandaşlarımızın karşılaştığı ciddi sorunlar oluyordu. O yüzden burada bankamatiklerin üzerini, yazın güneşten kışın da yağmurdan korumak için kapatıyoruz. Vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Küçükpark'taki motokurye bekleme alanlarına yapılan gölgelik çalışmasına da değinen Başkan Eşki, kurye emekçilerini unutmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tabii sadece Çamdibi'nde değil, Bornova'mızın dinamik yapısının merkezinde, Küçükpark'ta da benzer bir konforu sağladık. Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı'nda kuryelerimize bir ana merkez kazandırmıştık. Ancak sipariş almak için Küçükpark merkezindeki geçici noktalarda konuşlanan kurye kardeşlerimizin de yazın güneşin altında adeta kavrulduğunu, kışın ise sırılsıklam olduğunu görüyorduk. Küçükpark merkezindeki geçici park yerlerinin üzerini de gölgeliklerle kapattık. Böylece hem kuryelerimizin dinlenme kalitesini artırıp onlara insani bir çalışma alanı sunduk hem de siparişlerin daha güvenli ve hızlı dağıtılmasına katkı sağladık. Bornova'da hayatı zorlaştıran ne varsa, tek tek çözmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden motokuryeler ve vatandaşlar için gölgelik uygulaması - Son Dakika

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