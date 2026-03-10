Bornova'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kapsamlı Sağlık Eğitimi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile temel ilk yardım konularında eğitim programı başlattı. Uzman isimler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin, her ay iki farklı okulda yapılması planlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sağlıklı nesiller için bilinçlendirme çalışmalarına okullardan başladıklarını vurguladı.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Bornova'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlık eğitimi düzenlemeye başladı. Öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve temel sağlık konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen program, her okulda iki gün boyunca 10.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin her ay iki farklı okulda yapılması planlanıyor.

Alanında uzman isimlerden uygulamalı eğitim

Eğitim programı kapsamında; Diyetisyen Elif Boztaş "Sağlıklı Beslenme", Hekim Serpil Küçüker "Hijyen", Diş Hekimi Esra Özatay "Ağız ve Diş Sağlığı", Fizyoterapist Burçin Çam, Duruş Bozuklukları, Hemşireler Cemile Akdaş ve Enurye Mutlu ise "Temel İlk Yardım" başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Uzmanlar, sunumların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayarak interaktif bir eğitim ortamı oluşturdu.

Başkan Eşki: "Sağlıklı nesiller için okullardan başlıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların erken yaşta doğru sağlık alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı beslenme, hijyen ve temel ilk yardım bilgisi küçük yaşta öğrenildiğinde yaşam boyu kalıcı hale gelir. Biz de Bornova'da sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesi için okullarımızdan başlayarak güçlü bir eğitim seferberliği başlattık. Çocuklarımızın her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da donanımlı bireyler olmalarını istiyoruz" dedi.