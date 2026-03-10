Bornova'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kapsamlı Sağlık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kapsamlı Sağlık Eğitimi

10.03.2026 10:55  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile temel ilk yardım konularında eğitim programı başlattı. Eğitimler, uzmanlar tarafından her ay iki farklı okulda gerçekleştirilecek.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme, hijyen, ağız ve diş sağlığı ile temel ilk yardım konularında eğitim programı başlattı. Uzman isimler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin, her ay iki farklı okulda yapılması planlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sağlıklı nesiller için bilinçlendirme çalışmalarına okullardan başladıklarını vurguladı.

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Bornova'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlık eğitimi düzenlemeye başladı. Öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve temel sağlık konularında farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen program, her okulda iki gün boyunca 10.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin her ay iki farklı okulda yapılması planlanıyor.

Alanında uzman isimlerden uygulamalı eğitim

Eğitim programı kapsamında; Diyetisyen Elif Boztaş "Sağlıklı Beslenme", Hekim Serpil Küçüker "Hijyen", Diş Hekimi Esra Özatay "Ağız ve Diş Sağlığı", Fizyoterapist Burçin Çam, Duruş Bozuklukları, Hemşireler Cemile Akdaş ve Enurye Mutlu ise "Temel İlk Yardım" başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi. Uzmanlar, sunumların ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayarak interaktif bir eğitim ortamı oluşturdu.

Başkan Eşki: "Sağlıklı nesiller için okullardan başlıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların erken yaşta doğru sağlık alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı beslenme, hijyen ve temel ilk yardım bilgisi küçük yaşta öğrenildiğinde yaşam boyu kalıcı hale gelir. Biz de Bornova'da sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesi için okullarımızdan başlayarak güçlü bir eğitim seferberliği başlattık. Çocuklarımızın her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da donanımlı bireyler olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Diş Sağlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kapsamlı Sağlık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:17:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Bornova'da İlk ve Ortaokul Öğrencilerine Kapsamlı Sağlık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.