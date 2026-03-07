Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere "Temel Afet Bilinci" Eğitimi - Son Dakika
Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere "Temel Afet Bilinci" Eğitimi

07.03.2026 11:19  Güncelleme: 11:47
Bornova Belediyesi, Deprem Haftası kapsamında okullarda öğrencilere yönelik "Temel Afet Bilinci" eğitimleri düzenledi.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Deprem Haftası kapsamında okullarda öğrencilere yönelik "Temel Afet Bilinci" eğitimleri düzenledi.

Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programı ilçe genelindeki farklı okullarda gerçekleştirildi. Program kapsamında İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü, Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi ve Kent Koleji'nde öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi. Eğitimlere toplam bin öğrenci katıldı.

İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü'nde düzenlenen derste Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Sinan Can Öziçer, öğrencilere temel afet bilinci konusunda bilgi verdi. Öziçer, afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında izlenmesi gereken adımlar hakkında öğrencilere bilgi aktarırken onların sorularını da yanıtladı. Derse katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de öğrencilerle birlikte sıralara oturarak eğitimi takip etti.

İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü'nde düzenlenen derste Bornova Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Sinan Can Öziçer, öğrencilere temel afet bilinci konusunda kapsamlı bilgiler verdi. Öziçer, afet öncesinde hazırlık yapmanın önemi, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili öğrencilere bilgi aktarırken onların sorularını da yanıtladı.

"Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını belirterek, "Afetlere dirençli bir kent oluşturmanın yolu bilinçli bireyler yetiştirmekten geçiyor. Çocuklarımızın afet öncesinde nasıl hazırlık yapmaları gerektiğini, afet anında doğru davranışları ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğrenmeleri çok önemli. Bu eğitimlerle Bornova'da afet bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere 'Temel Afet Bilinci' Eğitimi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Öğrencilere "Temel Afet Bilinci" Eğitimi - Son Dakika
