Bornova Belediye Başkanı Eşki, Evka-3'te Vatandaşlara Çorba Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova Belediye Başkanı Eşki, Evka-3'te Vatandaşlara Çorba Dağıttı

08.02.2026 11:44  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde dayanışmayı artırmak için sıcak çorba ikramını EVKA-3 Metro İstasyonu'na da taşıyarak üç noktada her sabah 3 bin kişiye ulaşıyor. Başkan Ömer Eşki, uygulamanın öğrenciler ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde sürdürdüğü sıcak çorba ikramını EVKA-3 Metro İstasyonu'na da taşıyarak Bornova, Stadyum ve EVKA-3 olmak üzere üç noktada her sabah 3 bin kişiye ulaşıyor. Sabah erken saatlerde EVKA-3'te vatandaşlara çorba dağıtan Başkan Ömer Eşki, dayanışmayı büyütmek için gün aydınlanmadan nöbette olduklarını vurguladı.

Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde dayanışmayı büyüten sıcak çorba ikramı uygulamasını genişletti. Bornova ve Stadyum Metro İstasyonları'nda başlayan uygulama, EVKA-3 Metro İstasyonu'nun da eklenmesiyle üç noktaya ulaştı. Sabahın erken saatlerinde EVKA-3'te bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlara çorba dağıtarak sohbet etti.

Bornova Belediyesi, sabahın ilk saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlara sıcak çorba, ekmek ve su ikram ediyor. Üç metro istasyonunda kurulan ikram noktalarında her gün yaklaşık 3 bin kişiye ulaşılıyor. Uygulama, özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Eşki: "Gün aydınlanmadan nöbetteyiz"

EVKA-3 Metro İstasyonu'ndaki üçüncü çorba dağıtım noktasında vatandaşlara seslenen Başkan Ömer Eşki, şunları söyledi:

"Değerli Bornovalılar günaydın. EVKA-3 Metro İstasyonu'ndaki üçüncü çorba dağıtım noktasındayız. Bornova ve Stadyum Metro İstasyonları ile birlikte toplam üç noktada, her sabah 3 bin kişiye sıcak çorba, ekmek ve su ikram ediyoruz. Sabahları işe giderken hayatın getirdiği zorlukları Bornova Belediyesi'nin bir sıcak çorba ikramıyla karşılamak istiyoruz. Gün aydınlanmadan sizler için nöbette olmaya devam edeceğiz."

Çorbalar Kent Mutfağı'ndan

Vatandaşlara ikram edilen çorbalar, Bornova Belediyesi Kent Mutfağı'nda, hijyenik koşullarda ve uzman aşçılar tarafından hazırlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen uygulama, kış boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, Evka-3'te Vatandaşlara Çorba Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:15:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki, Evka-3'te Vatandaşlara Çorba Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.