Bornova Belediyesi'nden Sürdürülebilir Yeşil Alan Projesi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Sürdürülebilir Yeşil Alan Projesi

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Bornova Belediyesi, Pınarbaşı fidanlığında ürettiği 100 bin çiçek, çalı ve ağaç fidanı ile ilçede estetik bir görünüm oluşturmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Başkan Ömer Eşki, doğayla iç içe bir kent yaratacaklarını belirtti.

09.04.2025 13:01  Güncelleme: 14:25
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Pınarbaşı fidanlığında 100 bin çiçek, çalı ve ağaç fidanı üreterek ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların çevre düzenlemelerinde kullanmaya başladı. Bu üretimle hem kentin estetik görünümü artırılıyor hem de maliyetler düşürülüyor. Başkan Ömer Eşki, Bornova'da her mevsim bahar havası estirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bornova Belediyesi, doğayla iç içe, estetik ve sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait Pınarbaşı fidanlığını modernize ederek kapasitesini artırdı. Sulama sistemlerinden ısıtmasına kadar yenilenen fidanlıkta 100 bin adet çiçek, çalı grubu ve ağaç fidanı üretildi.

Üretilen lavanta, zakkum, sardunya, jakaranda, bodrum papatyası, oya, kuş dili, silkas, kekik, ortanca, kedi tırnağı, buz çiçeği, yuka, ada çayı, abelya, agav, Japon şemsiyesi ve daha pek çok bitki türü, Bornova'daki 500'ü aşkın park, bahçe, kaldırım refüjü ve rekreasyon alanında kullanılacak. Belediyenin kendi üretimi sayesinde hem çevre düzenlemelerinde çeşitlilik sağlanacak hem de maliyet düşecek.

"Bornova'da her mevsim bahar havası esecek"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili olarak; "Bornova'yı sadece daha yeşil değil, aynı zamanda daha estetik bir hale getirmek istiyoruz. Her mahallede çiçekler açsın, vatandaşlarımız her köşe başında doğayla buluşsun istiyoruz. Kendi fidanlığımızda ürettiğimiz bu bitkilerle, hem kentimizin görünümünü güzelleştiriyor hem de kamu kaynaklarını verimli kullanıyoruz. Bornova'da artık her mevsim bahar havası esecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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