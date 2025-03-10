Bornova Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek Projeleri - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek Projeleri

Bornova Belediyesi, kırsal mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantıda, tarımsal üretimi destekleyen projeleri ve etkinlikleri tanıttı. Üreticilere yönelik destek programlarının yanı sıra Kiraz ve Reçel Festivalleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

10.03.2025 13:10  Güncelleme: 13:45
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçenin kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek tarımsal üretimi desteklemeye yönelik projeleri paylaştı. Toplantıda, üreticilere yönelik destek programları, yazlık sebze fidesi dağıtımı, Kiraz Festivali ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Reçel Festivali hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Bornova Belediyesi'nin kırsal mahallelerde üretimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği yazlık sebze fidesi dağıtımı çalışmaları ele alındı. Dağıtılacak fide türleri ve miktarlarının muhtarların görüş ve önerileri alınarak üreticilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bornova'nın en önemli tarımsal değerlerinden biri olan kirazın daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenlenen Kiraz Festivali hakkında muhtarlara bilgi verildi. Ayrıca bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Reçel Festivali için fikir alışverişinde bulunuldu.

"Üreticinin yanındayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin bereketli topraklarını daha verimli hale getirmek için üreticilerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Üreticimizin emeği, Bornova'nın değeri. Yerel tarımı destekleyerek çiftçilerimizin kazancını artırmaya ve üretimi teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

Festivallerin yerel üreticilerin ürünlerini tanıtmaları ve pazarlamaları için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Başkan Eşki, "Kiraz ve reçel gibi yerel değerlerimizi ön plana çıkararak, üreticimizin emeğini daha görünür hale getirmek istiyoruz. Festivallerimizi ortak akılla şekillendirerek, Bornova'nın lezzetlerini Türkiye'ye tanıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek Projeleri - Son Dakika

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