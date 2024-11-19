Bornova Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek Projesi

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yerel üreticilere çok yönlü destek sunarak tarım arazilerini ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Yakaköy'deki Doğal Tarım Çiftliği'ne yüksek verimli tohumlar ekiliyor ve üreticilere ücretsiz yem ile saman dağıtılacak.

19.11.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek adına tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerel üreticiye çok yönlü destek vererek tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Bornova Belediyesi, ilçedeki tarım ve hayvancılığı desteklemek ve tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yakaköy'deki Doğal Tarım Çiftliği'ne bölgenin iklimine ve toprak yapısına uygun yüksek verimli 'Ege Yıldızı Tritikale buğdayı ekildi.

Üreticilere ücretsiz yem ve saman olarak dağıtılacak

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştıklarının altını çizen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bu tohumları buğdayın verimliliği ile çavdarın dayanıklılık özelliklerini taşıdığı için tercih ettik. Bir yandan sulama gerektirmeyen, kuraklığa karşı da dirençli diğer yandan da hayvan yemi olarak üstün nitelikleri bulunuyor. Tarımsal üretime verilen her desteğin çok değerli olduğunu ve ekonomiye ve sosyal yaşama katlanarak geri döndüğünü biliyoruz. Özellikle aile tarımını ve küçük ölçekli yerel üreticileri desteklemek için farklı projeler de planlıyoruz" dedi.

Belediyeye ait atıl durumda bulunan 20 dekarlık tarım arazisi muhtarlarla birlikte ekildi. Hasat edilecek ürünlerin, yerel üreticiye yem ve saman olarak ücretsiz dağıtılacağı bildirildi. Böylece tarımsal üretim hem desteklenecek hem de Bornova ekonomisine katkı sağlanacak.

Bornova Belediyesi\'nden Tarımsal Üretime Destek Projesi
Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Bornova, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:01:59. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Tarımsal Üretime Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.