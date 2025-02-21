Bornova Belediyesi'nden Yaşlılara Sıcak Yemek Servisi

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine sıcak yemek servisi başlattı. Kent Lokantaları'nda uygun fiyatlı yemek sunulurken, yemek yapamayan yaşlılar için ücretsiz servis hizmeti sağlanıyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'da kimsenin yalnız olmadığını vurgulayarak, sosyal destek projelerinin devam edeceğini belirtti.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını genişleterek yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Daha önce Çamdibi ve Mevlana Mahallesi'nde hizmete açılan Kent Lokantaları ile uygun fiyatlı yemek imkanı sunan belediye, şimdi de 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine kadar sıcak yemek ulaştırıyor. Bu hizmet, kendi yemeğini yapamayan, hasta veya yatağa bağımlı Bornovalıları kapsıyor.

Kent Mutfağı'ndan evlerin sofrasına

Dağıtılan yemekler, Bornova Belediyesi'nin Kent Mutfağı'nda usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda ve titizlikle hazırlanıyor. Kent Lokantaları'nda dört çeşit yemek, yalnızca 70 TL karşılığında vatandaşlara sunulurken, yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlılar, ücretsiz eve servis hizmetinden faydalanıyor. Yaşları ve sağlık durumları nedeniyle Kent Market'ten alışveriş yapamayan ihtiyaç sahipleri, tercihlerine göre evde yemek servisinden destek alabiliyor.

Başkan Eşki: "Bornova'da kimse yalnız değil"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyeciliğin yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Bornova'da kimse yalnız değil, kimse sahipsiz değil. Kent Lokantalarımız büyük ilgi gördü ve halkın talebi doğrultusunda hizmetlerimizi genişlettik. Şimdi de 65 yaş üzeri, kendi yemeğini yapamayan vatandaşlarımıza evlerine kadar sıcak yemek ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bornova, dayanışma ruhuyla büyüyen bir kenttir" diye konuştu.