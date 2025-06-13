Bornova Belediyesi'nden 'Yaza Merhaba' Konseri

(İZMİR)- Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, "Yaza Merhaba" konseriyle sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Bornova, Büyükpark'taki Ayfer Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser, Bornovalıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Şef Sami Büyüköztekir'in yönetiminde sahne alan koro, saz üstatları eşliğinde Türk Sanat Müziği'nin ölümsüz eserlerini başarıyla seslendirdi.

28 eserlik nostaljik yolculuk

İki bölümden oluşan konserde toplam 28 eser seslendirildi. "Geçti Sevdalarla Ömrüm" şarkısı ile başlayan gece, "Çile Bülbülüm", "Lale Devri" ve "Aşkın Kanunu" gibi klasiklerle devam etti. "Geçse de Gençlik Çağım" ile sona eren konser, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Tiyatroyu dolduran Bornovalılar, pek çok esere hep bir ağızdan eşlik etti.

Başkan Eşki: "Sanatın birleştirici gücünü hissediyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Türk Sanat Müziği kültürümüzün en özel değerlerinden biri. Koromuzun özverili çalışmalarıyla hazırladığı bu konser, sanatın birleştirici gücünü hepimize bir kez daha gösterdi. Bornova'da kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmaya devam edeceğiz" dedi.