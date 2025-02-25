Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Atağı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçeyi daha yeşil hale getirmek için Pınarbaşı'ndaki fidanlığını modernize ederek üretim kapasitesini artırdı. Sulama ve ısıtma sistemleri yenilenen fidanlıkta Bornova'nın iklimine uygun birçok bitki ve ağaç yetiştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeşil alanları genişletmeye ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya kararlı olduklarını belirtti.

Bornova Belediyesi, ilçeyi daha yeşil ve renkli hale getirmek için önemli bir adım attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Pınarbaşı'nda faaliyet gösteren fidanlık, modernize edilerek üretim kapasitesi artırıldı. Sulama ve ısıtma sistemleri yenilenen fidanlık sayesinde ilçede daha fazla ağaç, bitki ve çiçek üretilecek.

Bornova'da bulunan yaklaşık 2 milyon metrekarelik yeşil alan, bu çalışmalar sayesinde daha verimli şekilde değerlendirilecek.

Bornova'ya renk katacak bitkiler üretildi

Fidanlıkta Bornova'nın iklim şartlarına uygun birçok bitki ve ağaç türü üretildi. Çelikleme ve tohum çimlendirme yöntemiyle üretilen bitkiler arasında Meksika petunyası, gül, zeytin çalısı, kartopu, lavanta, zakkum, ateş dikeni, bahçe külü, çim palmiyesi, ortanca ve begonvil gibi çalı türleri bulunuyor. Ağaç türleri arasında ise tespih ağacı, limon servi, leylandi, akasya ve jakaranda öne çıkıyor.

"Yeşil bir Bornova için çalışıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki yeşil alanları artırmak ve mevcut alanları daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yeşil alanlarımızı koruyarak ve genişleterek Bornova'da daha yaşanabilir bir çevre yaratmayı hedefliyoruz. Parklarımızı, bahçelerimizi ve rekreasyon alanlarımızı kendi üretimimiz olan bitkilerle süsleyerek hem sürdürülebilir bir model oluşturuyoruz hem de ilçemizin doğal güzelliklerini artırıyoruz. Pınarbaşı'ndaki fidanlığımızın kapasitesini artırarak, Bornova'nın her köşesini daha yeşil hale getireceğiz" diye konuştu.

Bornova'da 2 milyon metrekarelik yeşil alan

Bornova Belediyesi'nin sorumluluğunda toplam 570 park, bahçe, rekreasyon alanı, ağaçlandırma sahası ve koruluk bulunuyor. Bu alanların toplam yüzölçümü 1 milyon 995 bin metrekareye ulaşıyor. Yeni fidanlık sayesinde bu alanların daha etkin bir şekilde yeşillendirilmesi ve bakımı sağlanacak.