Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Atağı

Bornova Belediyesi, Pınarbaşı'ndaki fidanlığını modernize ederek üretim kapasitesini artırdı. Yenilenen sulama ve ısıtma sistemleri ile ilçenin yeşil alanlarının daha verimli kullanılacağı belirtildi.

25.02.2025 11:09  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçeyi daha yeşil hale getirmek için Pınarbaşı'ndaki fidanlığını modernize ederek üretim kapasitesini artırdı. Sulama ve ısıtma sistemleri yenilenen fidanlıkta Bornova'nın iklimine uygun birçok bitki ve ağaç yetiştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeşil alanları genişletmeye ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmaya kararlı olduklarını belirtti.

Bornova Belediyesi, ilçeyi daha yeşil ve renkli hale getirmek için önemli bir adım attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Pınarbaşı'nda faaliyet gösteren fidanlık, modernize edilerek üretim kapasitesi artırıldı. Sulama ve ısıtma sistemleri yenilenen fidanlık sayesinde ilçede daha fazla ağaç, bitki ve çiçek üretilecek.

Bornova'da bulunan yaklaşık 2 milyon metrekarelik yeşil alan, bu çalışmalar sayesinde daha verimli şekilde değerlendirilecek.

Bornova'ya renk katacak bitkiler üretildi

Fidanlıkta Bornova'nın iklim şartlarına uygun birçok bitki ve ağaç türü üretildi. Çelikleme ve tohum çimlendirme yöntemiyle üretilen bitkiler arasında Meksika petunyası, gül, zeytin çalısı, kartopu, lavanta, zakkum, ateş dikeni, bahçe külü, çim palmiyesi, ortanca ve begonvil gibi çalı türleri bulunuyor. Ağaç türleri arasında ise tespih ağacı, limon servi, leylandi, akasya ve jakaranda öne çıkıyor.

"Yeşil bir Bornova için çalışıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki yeşil alanları artırmak ve mevcut alanları daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yeşil alanlarımızı koruyarak ve genişleterek Bornova'da daha yaşanabilir bir çevre yaratmayı hedefliyoruz. Parklarımızı, bahçelerimizi ve rekreasyon alanlarımızı kendi üretimimiz olan bitkilerle süsleyerek hem sürdürülebilir bir model oluşturuyoruz hem de ilçemizin doğal güzelliklerini artırıyoruz. Pınarbaşı'ndaki fidanlığımızın kapasitesini artırarak, Bornova'nın her köşesini daha yeşil hale getireceğiz" diye konuştu.

Bornova'da 2 milyon metrekarelik yeşil alan

Bornova Belediyesi'nin sorumluluğunda toplam 570 park, bahçe, rekreasyon alanı, ağaçlandırma sahası ve koruluk bulunuyor. Bu alanların toplam yüzölçümü 1 milyon 995 bin metrekareye ulaşıyor. Yeni fidanlık sayesinde bu alanların daha etkin bir şekilde yeşillendirilmesi ve bakımı sağlanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Pınarbaşı, Belediye, Bornova, Güncel, Tarım, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Yeşil Alan Atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.