Bornova Belediyesi'nden Yıl Sonu Hobi Kursları Gala Konseri

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nın yıl sonu "Gala Konseri" renkli gösterilere sahne oldu. Çocuk, genç ve yetişkin kursiyerlerin çeşitli sanat dallarında performans sergilediği etkinliğe Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı.

Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gün süren Gala Konserleri'nde, piyanodan kemana, bağlamadan gitara, kanundan vurmalı çalgılara, ritimden halk oyunlarına ve çocuk korosuna kadar birçok farklı branşta eğitim alan kursiyerler sahne aldı. Sahneye ilk kez çıkan minik sanatçılar da heyecanlarıyla geceye renk kattı.

"Sanatla aydınlanmaya devam edeceğiz"

Kursiyerlerin heyecanını paylaşan Başkan Eşki, "Eğitmenler ve kursiyerler başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu güzel İzmir akşamını daha da güzelleştirdiniz. Yaşadığımız bu hukuksuz, adaletsiz dönemde müzik, edebiyat ve sanat dolu günlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bornova'da sanatla, kültürle, dayanışmayla aydınlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.