Bornova Belediyesi Orman Yangınında Mağdur Olan Aileye Yardım Eli Uzattı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Orman Yangınında Mağdur Olan Aileye Yardım Eli Uzattı

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Bornova Belediyesi, Yamanlar Dağı'ndaki orman yangınında evleri yanan Şehnaz Saru ve Yılmaz Canateş'e yardıma gitti. Başkan Ömer Eşki, aileyi ziyaret ederek yeniden inşa sürecinde destek vereceklerini açıkladı.

21.09.2024 09:43  Güncelleme: 09:55
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ağustos ayında Yamanlar Dağı'nda başlayan ve Bayraklı Doğançay Mahallesi'nde büyük hasara yol açan orman yangınında evleri yanan Şehnaz Saru ve Yılmaz Canateş'e yardım eli uzattı. Aileyi ziyaret eden Başkan Ömer Eşki, "Gereken ne varsa yapacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, orman yangınında evleri yanan Şehnaz Saru ve Yılmaz Canateş'ı Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'la birlikte ziyaret etti.

Yangın sırasında da aileyi ziyaret eden ve destek sözü veren Başkan Eşki, kullanılamaz hale gelen evin yıkımını Bornova Belediyesi ekipleriyle gerçekleştirdi. Başkan Eşki, anne ve oğlunun yaşadığı evin yeniden inşası için de gerekli tüm desteği sağlayacaklarını belirtti. Eşki, "Böylesi zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olmak bizim görevimiz. Gereken ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Başkan Önal ise Doğançay Mahallesi'nde 23 evin yangında zarar gördüğünü hatırlatarak, "Tüm kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Zor günlerimizde Bornova Belediyesi ve Başkan Ömer Eşki yanımızda oldu, kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi Orman Yangınında Mağdur Olan Aileye Yardım Eli Uzattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Orman Yangınında Mağdur Olan Aileye Yardım Eli Uzattı - Son Dakika

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