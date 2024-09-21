Bornova Belediyesi Orman Yangınında Mağdur Olan Aileye Yardım Eli Uzattı

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ağustos ayında Yamanlar Dağı'nda başlayan ve Bayraklı Doğançay Mahallesi'nde büyük hasara yol açan orman yangınında evleri yanan Şehnaz Saru ve Yılmaz Canateş'e yardım eli uzattı. Aileyi ziyaret eden Başkan Ömer Eşki, "Gereken ne varsa yapacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, orman yangınında evleri yanan Şehnaz Saru ve Yılmaz Canateş'ı Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'la birlikte ziyaret etti.

Yangın sırasında da aileyi ziyaret eden ve destek sözü veren Başkan Eşki, kullanılamaz hale gelen evin yıkımını Bornova Belediyesi ekipleriyle gerçekleştirdi. Başkan Eşki, anne ve oğlunun yaşadığı evin yeniden inşası için de gerekli tüm desteği sağlayacaklarını belirtti. Eşki, "Böylesi zor zamanlarda vatandaşlarımızın yanında olmak bizim görevimiz. Gereken ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Başkan Önal ise Doğançay Mahallesi'nde 23 evin yangında zarar gördüğünü hatırlatarak, "Tüm kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Zor günlerimizde Bornova Belediyesi ve Başkan Ömer Eşki yanımızda oldu, kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.