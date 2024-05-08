Bornova Belediyesi Pazaryerlerinde Temizlik Hareketi Başlatıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçedeki pazaryerlerinde kapsamlı temizlik hareketi başlatıyor.

İlçede bazı pazar esnafının tezgahlarını olduğu yerde bırakması nedeniyle pazaryeri temizliğinin aksaması üzerine Bornova Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Ekipler, başlatılan kapsamlı temizlik çalışması çerçevesinde tüm tezgahları kaldırarak pazaryerlerini özel ilaçlı sularlar yıkamaya başladı.

"TERTEMİZ OLMALI"

Pazaryerlerinin halkın taze gıdaya en uygun fiyata eriştiği yerler olması nedeniyle binlerce Bornovalıyı ağırladığını hatırlatan Başkan Ömer Eşki, "Sebze ve meyve başta olmak üzere pek çok ihtiyaç buralardan karşılanıyor. Özellikle toplum sağlığını ilgilendiren konularda temizliğin ne kadar büyük bir önem taşıdığı, geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi ile iyice ortaya çıktı. Bu nedenle mutfağımızın tezgahına koyup çocuklarımıza yedireceğimiz gıda ürünlerinin satışının yapıldığı tezgahlar kadar, bu tezgahların bulunduğu alanların da tertemiz olması gerekiyor. Bu konuda pazarcı ile de iş birliği içinde çalışarak, gün bitiminde satış yapılan alanların, eksik kalmayacak şekilde tamamının temizlenmesini sağlayacağız" dedi.

BİNALARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Çalışmalara kurs merkezi, kültür merkezi, nikah salonu gibi yerlerde de devam edilecek. Pazaryerleri gibi binaların yağmur alan kısımları kapatılacak. Hizmet binalarının güvenlik personeliyle korunması konusundaki ihtiyaçlar da karşılanacak.