Bornova Belediyesi Personelleri 'Manastır Kuşları' Oyununu Sahneledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Personelleri 'Manastır Kuşları' Oyununu Sahneledi

Bornova Belediyesi personelleri, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun usta oyuncularından aldıkları kurs sonunda Hristo Boytchev'in ünlü 'Manastır Kuşları' oyununu sahneledi. Oyun, yaşlı bir psikiyatri doktorunun anılarının canlandırıldığı ve insanın harika bir dünyayı arayışını anlatan bir hikayeyi konu alıyor.

11.06.2024 14:34
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi personellerinden oluşan topluluk, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (BBŞT) usta oyuncularından aldıkları kurs sonunda Hristo Boytchev'in ünlü "Manastır Kuşları" isimli oyunla seyirci karşısına çıktı.

Bornova Belediyesi çalışanlarından Aziz Ünal, Dilşah Karayel, Eda İkizoğlu, Erhan Karataş, Murat Sencer Aydoğan, Özgür Aktan, Seda Türkyılmaz, Serhat İlhan, Sevda Öncü, Sibel Özelli Sever, Uğur Umut Tezel ve Yasemin Özkaya'dan oluşan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu personel kursiyer grubu Polat İnangül'ün uyarlayıp yönettiği "Manastır Kuşları" oyunu büyük başarıyla sahneledi.

Harika bir dünyanın arayışı

Yaşlı bir psikiyatri doktorunun anılarının canlandırıldığı oyun, Balkan Savaşı sırasında hiçbir şeyin olmadığı bir dağda manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçiyor. Kaderlerine terk edilmiş altı deli ve yine onlar kadar ilginç olan doktorun bulunduğu manastırın bahçesine uçaktan bir sandık düşer ve olaylar gelişir. Oyun, insanın büyük bir hayal ve paranoya da olsa harika bir dünyayı arayışının öyküsünü anlatıyor.

Dekor tasarımını İlker Şahin, kostüm tasarımını Eylül Cömert, ışık tasarımını Ercan Gülmez ve afiş tasarımını Bertan Akın'ın yaptığı oyun toplam dört kez seyirci karşısına çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Personelleri 'Manastır Kuşları' Oyununu Sahneledi - Son Dakika

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