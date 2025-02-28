Bornova Belediyesi, Ramazan Öncesi Camilerin Temizliğine Önem Veriyor

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(İZMİR) - Yıl boyunca camilerle birlikte cemevi ve kiliselerin de düzenli olarak temizliğini yapan Bornova Belediyesi ekipleri, Ramazan öncesi 129 camiyi ilk teravih namazına hazır hale getirdi.

Bornova Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, Ramazan öncesi camileri ilk teravih namazına hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki tüm ibadethanelerin temiz ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Bornova, farklı inanç gruplarının bir arada barış içinde yaşadığı bir kenttir. Biz de belediye olarak camilerimizi, cemevlerimizi ve kiliselerimizi yıl boyunca düzenli olarak temizleyerek, vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde yapmasını sağlıyoruz. Ramazan ayında bu çalışmalara daha da önem veriyor, ibadet yerlerimizi tertemiz bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.

Ramazan boyunca temizlik ekipleri sahada olacak

Bornova Belediyesi, Ramazan süresince ibadethanelerdeki hijyen standartlarını en üst seviyede tutmaya devam edecek. Özellikle teravih namazlarının yoğun olduğu dönemde cami temizlik ekipleri daha sık sahada olacak.