Bornova Belediyesi, Ramazan Öncesi Camilerin Temizliğine Önem Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi, Ramazan Öncesi Camilerin Temizliğine Önem Veriyor

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki 129 camiyi ilk teravih namazına hazır hale getirerek, ibadethanelerin temizliğine büyük önem veriyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, farklı inanç gruplarının bir arada yaşadığı ilçelerinde hijyen standartlarının yüksek tutulacağını açıkladı.

28.02.2025 12:40  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Yıl boyunca camilerle birlikte cemevi ve kiliselerin de düzenli olarak temizliğini yapan Bornova Belediyesi ekipleri, Ramazan öncesi 129 camiyi ilk teravih namazına hazır hale getirdi.

Bornova Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, Ramazan öncesi camileri ilk teravih namazına hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki tüm ibadethanelerin temiz ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Bornova, farklı inanç gruplarının bir arada barış içinde yaşadığı bir kenttir. Biz de belediye olarak camilerimizi, cemevlerimizi ve kiliselerimizi yıl boyunca düzenli olarak temizleyerek, vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde yapmasını sağlıyoruz. Ramazan ayında bu çalışmalara daha da önem veriyor, ibadet yerlerimizi tertemiz bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.

Ramazan boyunca temizlik ekipleri sahada olacak

Bornova Belediyesi, Ramazan süresince ibadethanelerdeki hijyen standartlarını en üst seviyede tutmaya devam edecek. Özellikle teravih namazlarının yoğun olduğu dönemde cami temizlik ekipleri daha sık sahada olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Belediye, Politika, Bornova, Güncel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Ramazan Öncesi Camilerin Temizliğine Önem Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
12:10 Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku
11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:10 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı dünya basınında geniş yer buldu
18:01 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk tepkiler
17:55 Kanarya güle oynaya turladı Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Kanarya güle oynaya turladı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
17:53 Diyarbakır’da Öcalan’ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi
17:44 Öcalan’ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız
17:43 Öcalan’ın çağrısı sırasında Ankara’da dikkat çeken görüntü Öcalan'ın çağrısı sırasında Ankara'da dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 13:40:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi, Ramazan Öncesi Camilerin Temizliğine Önem Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.