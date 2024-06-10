Bornova Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenledi

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Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında ödül töreni yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, zihinsel gelişime katkı sağlayan kursları arttırmak ve yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

10.06.2024 13:16  Güncelleme: 15:11
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(BORNOVA)- Bornova Belediyesi satranç kurslarına giden çocuklar için turnuva düzenledi. Organizasyonun ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Zihinsel gelişime katkısı olan kursları hem arttırmak hem de yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında satranç eğitimi alan 110 öğrencinin katıldığı turnuva, "10 yaş ve altı" ile "açık" olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

10 yaş ve altı erkekler kategorisinde Arel Öztürk, Kerim Aras Aslanhan, Hamza Yavuz Çevikarslan; kadınlar kategorisinde Zeynep Reyhan Başdaş, Elif Hilal Tufan, Kumsal Elif Atıcı ilk üç sırayı paylaştı. Açık kategoride ise erkeklerde Barış İlkin, Mert Acar ve Tansin Arda Şentürk; kadınlarda Aysu Saylan, Miraç Şengönül ve Zeynep Berra Paşalı ilk üçe giren isimler oldu. Organizasyonda ilk üç sırayı alanlar kupa, satranç takımı ve kitap, ilk 10'a girenler ise madalya ile ödüllendirildi.

Sayısı artacak

İki gün süren turnuvanın ödül törenine katılan Belediye Başkanı Ömer Eşki, zaman ayırıp çocuklarını her hafta kursa getiren ebeveynlere özellikle teşekkür ederek, "Çocuklarınıza, torunlarınıza çok değerli bir katkıda bulunuyorsunuz. Ben de fırsat buldukça 8 yaşındaki kızım Asya Tuna ile satranç oynuyorum. Satranç, hayatımız boyunca stratejik düşünebilmemizi, doğru kararlar vererek başarılı işler yapmamızı sağlıyor. Zihinsel gelişimimize katkısı olan alanlardaki kursları hem arttırmak hem de yaygınlaştırmak istiyoruz. Tüm katılımcıları kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika

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