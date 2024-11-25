Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İki Ödül Kazandı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İki Ödül Kazandı

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İki Ödül Kazandı

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eskişehir'de düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde 'Yılın Kadın Oyuncusu' ve 'Yılın Prodüksiyon Ödülü' ile ödüllendirildi. Ege Kesmeci, '39 Basamak' oyunundaki performansıyla ödül aldı.

25.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Eskişehir'de düzenlenen 24. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde iki büyük ödüle birden layık görüldü. BBŞT oyuncularından Ege Kesmeci, "39 Basamak" oyunundaki üstün performansıyla "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülünü kazanırken, aynı oyun "Yılın Prodüksiyon Ödülü"nü de alarak tiyatro dünyasında Bornova'nın adını bir kez daha duyurdu.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un ev sahipliğinde düzenlenen törende, Ege Kesmeci; "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülünü, BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan ise "Yılın Prodüksiyon Ödülü"nü Direklerarası Seyirci Ödülleri Dernek Başkanı Ömer Şahinbaş'ın elinden aldı.

"Sanatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Sanat, bir kentin ruhunu şekillendirir. BBŞT'nin bu çifte başarısı, Bornova'nın kültür-sanat alanında geldiği noktayı bir kez daha gösteriyor. Tiyatromuzun başarısı sadece bir ödül değil, tüm Bornovalıların gururu. Sanatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin sanatı ve sanatçıyı destekleme misyonunu sürdürerek genç yeteneklere ve profesyonel sanatçılara kapı açmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İki Ödül Kazandı - Son Dakika

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