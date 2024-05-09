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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Kemal Rafet Gücoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir'in en köklü şehir tiyatrosu. Onun kökü de Rafet Hocamız. O kökü hep beraber gökyüzüne kadar uzatacağız" diye konuştu.

1992-2007 yılları arasında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Kurucu Genel Sanat Yönetmenliği'ni yapan Kemal Rafet Gücoğlu, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tören, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanat dünyasından dostları, yetiştirdiği öğrenciler ve Bornova Belediyesi çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

"O BBŞT'NİN KÖKÜYDÜ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kemal Rafet Gücoğlu ile 2005 yılında kursiyer olarak girdiği Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda tanıştığını anlattı. "Hocam" dediği Gücoğlu'nun sanat dünyasına pek çok isim kazandırmış çok özel bir kişilik olduğunu ifade eden Başkan Eşki,

"Ben aday adaylığımda, başkan adaylığımda ve göreve geldikten sonra hep söyledim; Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İzmir en köklü tiyatrosu. Onun kökü burada. Yani Rafet Gücoğlu. Bu kökü hep beraber gökyüzüne kadar uzatacağız. Şehir Tiyatromuzu daha da büyütüp geliştirirken kendisinin anısını da her zaman yaşatacağız. Hepimizin başı sağolsun, ışıklar içinde uyusun" dedi.

"BU TİYATRO RAFET GÜCOĞLU'NUN YOKTAN VAR ETTİĞİ BİR KURUMDUR"

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan, "Bu tiyatro Rafet Gücoğlu'nun yoktan var ettiği bir kurumdur ve tarihte her zaman yerini alacaktır. Rafet Hoca, muhalif bir tiyatrocuydu. Bizi de bu şekilde eğitti. Bu tiyatronun çatısı altında pek çok sanatçı yetiştirdi. Yol arkadaşı, yoldaşı oldu" diye konuştu.

BBŞT yönetmenlerinden Hakan Taner Yıldırım, "Çok heyecanlıydı ve bütün heyecanını bize yansıtırdı. Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Nurlar içinde uyusun. Çok erken yaşta gitti" dedi.

BBŞT'te başladığı sanat yaşamına İstanbul'da devam eden Rafet Gücoğlu'nun yeğeni Utku Gücoğlu da "Beni arayan herkes 'başın sağ olsun' değil, başımız sağ olsun' dedi. Kendisinin ne kadar sevildiğini ve sahiplenildiğini göstermesi açısından bunun anlamı çok büyük" şeklinde konuştu.

Rafet Gücoğlu, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Küçükpark'taki Yeni Camii'de öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.