Bornova Belediyesi TIR Garajı ve Moto Kurye Parkı Projesi

Güncel

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçedeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve taşımacılık sektörüne destek olmak amacıyla başlattığı TIR Garajı ve Moto Kurye Parkı'ndaki çalışmalarına devam ediyor.

Kara Nakliyecileri Sitesi'nin bitişiğinde yer alan 14 dönümlük alanda projelendirilen TIR garajının düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu düzenleme sayesinde, şoförler araçlarını güvenle park edebilecek, ayrıca yiyecek, içecek, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alana kavuşacak. Ayrıca yol kenarlarına yapılan gelişigüzel parkların önüne geçilerek, trafik sıkışıklığı azaltılacak.

Moto kurye parkı

İlçenin en hareketli bölgelerinden biri olan Küçükpark'ta moto kuryelerin yarattığı trafik sıkışıklığını gidermek ve kuryelerin de temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alanda beklemesini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar da sürüyor. Kazım Dirik Mahallesi'nde yer alan Tümgeneral Mehmet Suphi Kula Parkı içinde yapımına başlanan ve içerisinde tuvaletler ile bir büfenin bulunacağı moto kuryelere özel park alanı ile kuryelerin rahat bir çalışma ortamına kavuşması hedefleniyor.

Vatandaşlara verdikleri sözleri tuttuklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Hem şoförlerimiz hem de moto kuryelerimiz için daha düzenli ve rahat bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Bu projeler sayesinde ilçemizdeki trafik sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz" dedi. Başkan Eşki, her iki projenin de kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.