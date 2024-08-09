Bornova Belediyesi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı

Bornova Belediyesi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya ile oynadığı yarı final maçını Büyükpark'ta kurulan dev ekranda yayınladı. Binlerce Bornovalı, heyecan dolu maçı coşkuyla izledi.

09.08.2024 12:35
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'nda dün akşam İtalya ile oynadığı yarı final karşılaşmasının heyecanını Büyükpark'ta kurulan dev ekranda yaşattı. Binlerce Bornovalı, Fileni Sultanları'nın verdiği büyük mücadeleyi coşkuyla izledi.

Bornovalılar, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları yarı finalde İtalya ile yaptığı maçı, Bornova Belediyesi'nin Büyükpark'ta kurduğu dev ekrandan izledi. Maç boyunca dev ekran önünde heyecan dolu anlar yaşayan taraftar, milli takıma maçın sonuna kadar destek oldu.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Filenin Sultanları'nın Türkiye'ye bugüne kadar büyük gururlar yaşattıklarını belirterek, "Millilerimiz yarı finale kadar yükselerek Türk voleybolunun geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdiler. Azimleri ve mücadeleleri takdire şayandı. İnanıyorum ki bu deneyim, gelecekteki başarılar için bir basamak olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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