Bornova Belediyesi Üreticilere Destek Oluyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Üreticilere Destek Oluyor

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Bornova Belediyesi, üreticilere verdiği fidan, tohum, gübre, danışmanlık ve eğitim desteğinin yanı sıra tarlada ürünlerini toplayamayanlara da destek oluyor. Belediye'ye bağlı ekipler tarafından toplanan ürünlerin satışının ardından elde edilen gelir, üreticilere veriliyor.

12.08.2024 11:04  Güncelleme: 11:42
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, üreticilere verdiği fidan, tohum, gübre, danışmanlık ve eğitim desteğinin yanı sıra tarlada ürünlerini toplayamayanlara da destek oluyor. Belediye'ye bağlı ekipler tarafından toplanan ürünlerin satışının ardından elde edilen gelir, üreticilere veriliyor.

Bornova Belediyesi, yerel üreticilere verdiği desteği tüm hızıyla sürdürüyor. Fidan, tohum, gübre, danışmanlık ve eğitim desteği gibi çeşitli hizmetlerin yanı sıra, yaşlılık veya sağlık sorunları nedeniyle tarlada ürün toplamada zorluk yaşayan üreticilerin ürünleri de tarlada ya da bahçede bırakılmıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından toplanan ürünler, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuluyor ve elde edilen gelir üreticilere ulaştırılıyor. Bu kapsamda, eşi sağlık sorunları yaşayan ve Çiçekliköy'de çeşitli biber türleri yetiştiren Yasemin Gül ile 76 yaşındaki Beşyol Mahallesi domates üreticisi Mustafa Ali Okyay'a Belediye, yardımcı oldu. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli, üreticilerin tarlalarına giderek biber ve domatesleri topladı ve Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne teslim etti. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin ücreti ise, doğrudan Yasemin Gül ve Mustafa Ali Okyay'a iletildi.

"Ürünümüz tarlada kalmadı"

Yasemin Gül, yaşadığı zorlukları dile getirirken, "Eşim sağlık sorunlarıyla boğuşurken, tarladaki ürünleri toplamak imkansız hale gelmişti. Ancak Bornova Belediyesi sayesinde ürünlerimiz tarlada kalmadı, ekonomimize katkı sağlandı. Başta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

76 yaşındaki Mustafa Ali Okyay, "Yaşım ilerledikçe tarladaki işleri yapmakta zorlanıyorum. Bu yıl domateslerim tarlada kalacak diye endişeleniyordum. Ancak Bornova Belediyesi yardımımıza koştu. Ürünlerim satıldı ve kazancım bana ulaştırıldı. Başkan Ömer Eşki'ye ve tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Onların kazancı, hepimizin kazancı"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Üreticilerimiz, köylerimiz ve kırsal mahallelerimiz, Bornova'nın can damarlarıdır. Onların üretim gücünü korumak ve artırmak için Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ürünlerin tarlada kalmaması, üreticilerimizin emeğinin boşa gitmemesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yerel üreticilerimizin kazancı, Bornova'nın kazancıdır" ifadelerini kullandı.

Beşyol Mahalle Muhtarı Yaşar Yılmaz ise "Başkanımız her türlü ihtiyacımızda yanımızda. Kırsal mahallelerdeki üreticilerin ve köylülerin refahı için büyük çaba sarf ediyor. Kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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