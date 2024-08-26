Bornova Belediyesi ve ENSİA, Enerji Yatırımlarında İş Birliği Yapacak

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi ve Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) iş birliği yapma kararı aldı. Enerji yatırımlarına yönelik projelerin hazırlanmasında ve yürütülmesinde birlikte çalışmayı öngören protokolün Eylül'de Belediye Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çevremizi ve doğayı korumak, enerji üretimi ve sanayi üretiminin çevreyi gözeten koşullarda yapılması konusundaki hassasiyeti geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, kısa adı BORNBERG olan Bornova ve Heidelberg Belediyeleri Arasında İklim Uyum Şehir Eşleştirme Projesi'nde, Belediye'nin ortakları arasında yer alan ENSİA ile farklı alanlarda da iş birliği yapılacak. ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, Belediye Başkanı Ömer EŞKİ'yi ziyaret etti. Ziyarette Kalaycı, sürdürülebilir enerji konusunda sanayiciler arasında önemli bir kümelenme oluşturduklarını belirterek, bu kümelenmeyi yerel yönetimlerle de iş birliği yaparak daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Alper Kalaycı, BORNBERG Projesi'nde Belediye ile birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, iki kurum arasındaki iş birliğini geliştirmek ve derinleştirmek istediklerini söyledi.

ENSİA'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Eşki, Belediye olarak temiz enerji konusunda büyük bir hassasiyetlerinin olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir temiz enerji dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Çevremizi ve doğayı korumak, enerji üretimi ve sanayi üretiminin çevreyi gözeten koşullarda yapılması konusundaki hassasiyeti geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.