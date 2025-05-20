Bornova Belediyesi ve Goethe Enstitüsü Arasındaki İş Birlikleri Güçleniyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi ve Goethe Enstitüsü Arasındaki İş Birlikleri Güçleniyor

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Bornova Belediyesi ile İzmir Goethe Enstitüsü, kültür, sanat ve eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek için bir toplantı düzenledi. Başkan Ömer Eşki, iki halk arasındaki kültürel bağların önemini vurguladı ve ortak projeler geliştirme konusunda istekli olduklarını belirtti.

20.05.2025 09:52  Güncelleme: 11:01
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi ile Goethe Enstitüsü arasındaki iş birliklerini güçlendirmek adına bir toplandı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova Belediyesi olarak biz de bu bağı kültür, sanat ve eğitim yoluyla daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi ile İzmir Goethe Enstitüsü arasındaki iş birliklerini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla Dramalılar Köşkü'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Anne Schönhagen'in yanı sıra belediye bürokratları ile Goethe Enstitüsü yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Anne Schönhagen, kurumun İzmir'deki kültürel, sanatsal ve dil alanındaki çalışmalarını aktardı. Bornova Belediyesi'nin uluslararası iş birliklerine açık ve yaratıcı yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Eşki: "Hepimizin mutlaka bir Alman yakını vardır"

Toplantıda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkler ve Almanlar arasındaki kültürel bağların tarihi ve güçlü bir temele dayandığını belirterek, "Bizim kuşak iyi bilir; ya Almanya'ya çalışmaya giden bir yakınımız, ya da Almanya'da doğmuş bir akrabamız mutlaka vardır. Bu sadece bir ekonomik göç hikayesi değil; iki halk arasında kurulan insani bir bağdır. Bornova Belediyesi olarak biz de bu bağı kültür, sanat ve eğitim yoluyla daha da güçlendirmek istiyoruz." dedi.

"Her türlü iş birliğine hazırız"

Başkan Eşki konuşmasında, "Dış İlişkiler Müdürlüğümüzden Ar-Ge Müdürlüğümüze, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze, Müze Müdürlüğümüzden Tiyatro Müdürlüğümüze kadar tüm birimlerimiz; yenilikçi yaklaşımları, güçlü kurumsal yapıları ve batıya dönük vizyonlarıyla uluslararası iş birliklerine hazır. Goethe Enstitüsü ile birlikte gençlere, kadınlara ve sanata dokunan projeleri birlikte hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Anne Schönhagen'e ve heyetine Homeros büstü hediye etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Goethe Enstitüsü, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ömer Eşki, Belediye, Kültür, Güncel, Eğitim, Sanat, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi ve Goethe Enstitüsü Arasındaki İş Birlikleri Güçleniyor - Son Dakika

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