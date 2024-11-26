Bornova Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ilçe merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda başlattığı yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabah mesaisine Fen İşleri Şantiyesi'nde Asfalt Plenti'nde başladı ve asfalt üretim sürecini yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı.

Bornova genelindeki çalışmalarda bir günde toplam 500 ton asfalt kullanıldı. Merkez mahallelerden Kızılay'da asfalt serimi yapılırken, kırsal mahallelerden Laka'daki çalışmalar devam ediyor. Eğridere'de başlatılan serim işlemleriyle birlikte 12 kırsal mahallenin altısında asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca, Pınarbaşı ve Evka-4'te yama çalışmaları gerçekleştirildi.

Başkan Eşki'den sahada denetim

Asfalt Plenti'nde üretim sürecini inceleyen Başkan Ömer Eşki, sahadaki çalışmaları denetleyerek personelle bir araya geldi. Başkan Eşki, "Halkımızın daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hem merkezde hem de kırsalda tüm Bornovalıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kırsal mahallelere öncelik

Başkan Eşki, kırsal mahallelerdeki çalışmalarla ilgili, "Kentin merkezine olduğu kadar çeperlerine de aynı özeni gösteriyoruz. Kırsal mahallelerimizde ulaşımı kolaylaştırarak hem yaşam kalitesini artırıyor hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.