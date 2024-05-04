Bornova Belediyespor Kulübü'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyespor Kulübü'nde Yeni Başkan Seçildi

Geniş Video İzle

Bornova Belediyespor Kulübü'nde yapılan genel kurulda Tuncay Altunkaya, yeşil-beyazlıların yeni başkanı seçildi. Altunkaya, Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin desteğiyle başarılı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

04.05.2024 10:23  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye spor Kulübü'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek listeyle gidilen seçimde Tuncay Altunkaya, yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu. Oybirliği ile kendilerini göreve getiren üyelere teşekkür eden Altunkaya, "Belediye Başkanımız Ömer Eşki'nin desteğiyle başarılı çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Bornova Belediyespor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını, CHP Bornova İlçe Başkanı Avukat Ertürk Çapın yaptı.

Bornova Belediyespor'un özellikle çocukların ve gençlerin spor yapması noktasında önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Çapın, "Yeşil-beyazlı kulüp yıllar boyunca pek çok sporcu yetiştirdi. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ BAŞKAN TUNCAY ALTUNKAYA

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda ilk olarak yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Geçmiş yönetiminin ibrasının ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde, Tuncay Altunkaya başkanlığındaki liste, oybirliği ile yeşil-beyazlıların yönetimi oldu.

Bornova Belediyespor Kulübü'nün yeni Başkanı Tuncay Altunkaya, sporun içinden gelen biri olduğunu belirterek, "Yönetimdeki çok değerli arkadaşlarımla birlikte ve Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki'nin desteğiyle başarılı çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bornova Belediyespor Kulübü\'nde Yeni Başkan Seçildi
Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Bornova, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyespor Kulübü'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyespor Kulübü'nde Yeni Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement