Bornova Belediyespor Kulübü\'nde Yeni Başkan Seçildi

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Ezel kadrosu yıllar sonra bir arada

(İZMİR) - Bornova Belediye spor Kulübü'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek listeyle gidilen seçimde Tuncay Altunkaya, yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu. Oybirliği ile kendilerini göreve getiren üyelere teşekkür eden Altunkaya, "Belediye Başkanımız Ömer Eşki'nin desteğiyle başarılı çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Bornova Belediyespor Kulübü'nün Olağan Genel Kurulu Işıkkent Muhammet Yıldız Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını, CHP Bornova İlçe Başkanı Avukat Ertürk Çapın yaptı.

Bornova Belediyespor'un özellikle çocukların ve gençlerin spor yapması noktasında önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Çapın, "Yeşil-beyazlı kulüp yıllar boyunca pek çok sporcu yetiştirdi. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ BAŞKAN TUNCAY ALTUNKAYA

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda ilk olarak yönetim ve denetim kurulu raporları okundu. Geçmiş yönetiminin ibrasının ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde, Tuncay Altunkaya başkanlığındaki liste, oybirliği ile yeşil-beyazlıların yönetimi oldu.

Bornova Belediyespor Kulübü'nün yeni Başkanı Tuncay Altunkaya, sporun içinden gelen biri olduğunu belirterek, "Yönetimdeki çok değerli arkadaşlarımla birlikte ve Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki'nin desteğiyle başarılı çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.