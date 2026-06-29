Bornova'da Bilim Meşalesi Yandı - Son Dakika
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Bornova'da Bilim Meşalesi Yandı

29.06.2026 09:45  Güncelleme: 11:24
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Bornova Belediyesi, TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Bornova Bilim Üssü: Mirasın İzinde Süper Novalar' şenliği, üç gün boyunca binlerce çocuk ve gence atölyeler, bilim sohbetleri ve gece gözlemiyle bilim dolu anlar yaşattı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Bornova Bilim Üssü: Mirasın İzinde Süper Novalar" şenliği, binlerce genci ağırladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçeyi bilimin ve inovasyonun lider merkezi haline getirmekte kararlı olduklarını belirterek, parlayan genç beyinleri desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi, TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Bornova Bilim Üssü: Mirasın İzinde Süper Novalar" projesi, Bornova Büyükpark'ta gerçekleşen dev bir bilim şenliğiyle tamamlandı. Üç gün boyunca bilimin kalbinin attığı ilçede binlerce çocuk ve genç, atölyeler ve bilim şovlarıyla geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldu.

27 EŞ ZAMANLI ATÖLYEDE KESİNTİSİZ BİLİM ÜRETİLDİ

Etkinlik süresince okul öncesinden lise seviyesine kadar her yaş grubuna özel 27 farklı atölye aynı anda kapılarını açtı. Genç mucitler; nişastadan biyoplastik üretiminden çizgi izleyen robotlara, topraksız tarımdan güneş enerjisi sistemlerine kadar onlarca alanda teorik bilgilerini pratiğe döktü.

UZMANLAR GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ VE ÇEVREYİ TARTIŞTI

Şenlik kapsamında Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen bilim sohbetleri büyük ilgi gördü. Üç gün boyunca uzman akademisyenler ve mühendisler; yapay zekadan 3 boyutlu yazıcılara, su yönetiminden beynimizin dili işleme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede ufuk açıcı sunumlar gerçekleştirdi. Hava karardığında ise teleskopların başına geçen katılımcılar, gece gözlemiyle gökyüzünün gizemlerini keşfetti.

"BORNOVA'YI BİLİMİN VE İNOVASYONUN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şenliğin Bornova'nın vizyonunu yansıttığını belirterek, "Bornova, tarih boyunca yeniliklerin öncüsü olmuş bir kent. Bugün Büyükpark'ta yanan bu bilim meşalesi, geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin ve azimli gençlerinin ilk adımıdır. TÜBİTAK destekli bu projemizle çocuklarımızın içindeki keşfetme duygusunu tetiklemeyi başardık. Bornova'yı sadece eğitimde değil, bilimde ve inovasyonda da bölgenin lider merkezi haline getirmekte kararlıyız. Mirasımızın izinden giderek kendi süper novalarımızı, yani parıl parıl parlayan genç beyinlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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