Bornova'da 1 Mayıs Buluşması

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs'ta belediye şantiyelerinde işçilerle bir araya geldi. İşçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ile kutlayan başkan Eşki, işçi haklarının tarihsel mücadeleyle kazanıldığını hatırlatarak, örgütlü mücadelenin sürmesi gerektiğini ifade etti. Eşki ve Nazlıoğlu, 1 Mayıs'ın yalnızca bir gün değil, sürekli bir bilinç ve mücadele süreci olması gerektiğini vurguladı.

Bornova Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emekçilerle birlikte karşıladı. Ömer Eşki, sabah saatlerinde Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyelerinde çalışan işçilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Programa DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ile belediye bürokratları da katıldı.

"Asıl mücadele günlük hayatın içinde"

Başkan Eşki, sendikal mücadelenin yalnızca ekonomik kazanımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sendikal mücadele sadece daha çok maaş almak değildir. Toplum olarak ya hep beraber bu haklara sahip olacağız ya da hiçbirimiz gerçek anlamda kazanamayacağız. Toplumsal dönüşümün ancak bilinçle mümkün olabilir. Bu düzen ancak sizler etrafınızdaki insanları değiştirdiğiniz zaman değişecek."

Çözümün temelinde ise sosyal adaletin ve fırsat eşitliği bulunuyor. Eğer işçinin çocuğu ile yöneticinin çocuğu aynı koşullarda okumuyorsa, aynı hastaneden yararlanamıyorsa orada adalet yoktur. Sosyal adalet olmadan hiçbir hakkın gerçek karşılığı yok. Mevcut mücadele biçimleri yeterli değil. Ben işçi sınıfının bu mücadelelerle büyük bir kazanım elde ettiğine inanmıyorum."

Nazlıoğlu: "Ne aldıysak mücadeleyle aldık"

DİSK Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da konuşmasında 1 Mayıs'ın tarihsel önemine dikkati çekti. Nazlıoğlu, 19. yüzyılda ağır çalışma koşullarına karşı verilen mücadeleyle doğan tarihi günün, işçi sınıfının birlik ve dayanışmasının simgesi olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir hak bize lütfedilmedi. Ne aldıysak mücadeleyle aldık. Bugün sahip olunan haklarımız geçmişte verilen mücadelelerin sonucu. Toplu sözleşme, hafta tatili, yıllık izin… Bunların hepsi işçi sınıfının ortak mücadelesiyle kazanıldı" dedi.

Türkiye'de son yıllarda işçi haklarında gerileme yaşandığını söyleyen Nazlıoğlu, "1980'lerden bu yana sendikal haklar törpüleniyor, grevler yasaklanıyor, örgütlülük zayıflatılıyor. Bugün tablo karanlık olabilir ama bu bize umutsuzluk yaratmayacak. İşçi sınıfı yan yana gelerek mücadeleyi büyütmeye devam edecek." diye konuştu.