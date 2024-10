Bornova\'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Coşkuyla Kutlandı

Güncel

(İZMİR) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Bornova'da, Bornova Belediyesi ve Milli Eğitim Vakfı Bornova Okulları iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte kutlandı. Minik öğrenciler, hayvan sevgilerini şarkılar, resimler ve sloganlarla dile getirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin çocuklara hayvan sevgisini aşılamada önemli bir rol oynadığını belirterek, Bornova'yı can dostları için daha yaşanabilir bir yer haline getirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Çamdibi'ndeki Milli Eğitim Vakfı Bornova Okulları'nda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler hazırladıkları pankartlar ve dövizlerle hayvan sevgisini anlatan yürüyüşler yaptı. Şarkılar söyleyip dans ederek eğlenen öğrenciler, hayvan dostlarına olan sevgilerini resim yaparak ifade etme fırsatı buldu. Etkinliğe veliler de can dostlarıyla birlikte katıldı ve günün coşkusunu artırdı.

Öğrencilerden can dostlara mama

Bornova Belediyesi tarafından miniklere can dostları boyama kitabı dağıtıldı. Veteriner İşleri Müdürü Erha Arı, Bornova Belediyesi olarak can dostlarına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi, çocukların sorularını yanıtladı. Öğrencilerin getirdiği mamalar, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilerek can dostlarına ulaştırıldı.

Miniklerden barınak ziyareti

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nün Pınarbaşı'ndaki Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun Aktivite Merkezleri'nden gelen çocuklar ağırlandı. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi verilen 3-6 yaş arası minikler, can dostları ile keyifli saatler geçirdi. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla can dostları boyama kitabı armağan edildi.

"Can dostları için birlikte çalışıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların hayvanlara yönelik sıcak ilgisinin toplumda farkındalık yaratmak açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerin hayvan hakları bilincini daha da yaygınlaştıracağını belirten Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak her zaman hayvanların korunması ve refahı için çalışacaklarını ifade etti. Eşki, "Sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada çocuklarımızın gösterdiği ilgi ve duyarlılık, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor" dedi.