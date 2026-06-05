5. Bornova Halk Dansları Festivali Coşkulu Açılışla Başladı - Son Dakika
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5. Bornova Halk Dansları Festivali Coşkulu Açılışla Başladı

05.06.2026 11:22  Güncelleme: 12:24
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Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 5. Halk Dansları Festivali, 'Kaşıkların Ritmi' temasıyla Büyükpark'ta başladı. Kültür stantları, atölyeler, sergi, söyleşi ve konserlerle zenginleşen festival, 7 Haziran'a kadar devam edecek.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Bornova Halk Dansları Festivali, "Kaşıkların Ritmi" temasıyla Büyükpark'ta coşkulu bir açılışla başladı. Kültür stantları, atölyeler, sergi, söyleşi ve konserle renklenen festivalde Başkan Ömer Eşki, halk danslarının kültürel mirası yaşatmadaki önemine vurgu yaptı. Festival, kortejler, halk dansları gösterileri ve gala gecesiyle 7 Haziran'a kadar devam edecek.

5. Bornova Halk Dansları Festivali, "Kaşıkların Ritmi" temasıyla Büyükpark'ta gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında sürecek festivalin ilk gününde kültür tanıtım stantları, atölyeler, sergi, söyleşi ve konser etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Genel Sanat Yönetmenliğini Tansu Akarsu'nun, Proje Yönetmenliğini Öğr. Gör. M. Aykut Mis'in yaptığı festivalin açılış günü olan kültür tanıtım stantları ziyaretçilere kapılarını açtı. "Kaşık Çalım ve Boyama" atölyesi özellikle çocuklar ve gençlerden ilgi gördü. Ardından "Yağlı Boya Kaşık Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu ve yine aynı saatte kültür tanıtım stantlarının resmi açılışı yapıldı.

Akşam programında ise Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kaşıkla Oynanan Geleneksel Danslar" söyleşisinde moderatörlüğü Emekli Öğretim Görevlisi Abdurrahim Karademir üstlenirken, konuşmacılar Yağmur Öztürk ve Koray Aran geleneksel halk danslarının kültürel mirasını anlattı.

Günün finalinde Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda Bornova Belediyesi STK Korosu ve Kadınlar Korosu tarafından, Şef Selda Kesgi yönetiminde gerçekleştirilen "Kaside Havaları Konseri" izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

ÖMER EŞKİ: "KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, halk danslarının Anadolu'nun ortak hafızasını yansıttığını belirterek, "Halk oyunları sadece bir gösteri değil, kültürümüzün, dayanışmamızın ve ortak geçmişimizin en güçlü anlatımlarından biridir. Bornova'yı sanatın ve kültürün merkezi yapma hedefiyle geleneklerimizi yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 5. Bornova Halk Dansları Festivali Coşkulu Açılışla Başladı - Son Dakika

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